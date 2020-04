Un grupo de 20 mallorquines está desesperado por volver de Argentina

En estos momentos hay unos 2.000 españoles que se encuentran atrapados en Argentina, sin posibilidad inmediata de poder regresar a España, y entre ellos hay un grupo de unos 20 mallorquines, residentes en distintas localidades.

Llevan prácticamente un mes gestionando el regreso, pero hasta ahora no han podido volver, porque los aviones que tenían contratados se han anulado y los vuelos de vuelta cuestan tanto dinero, que la mayoría no puede asumir este gasto.

La mayor parte de estos residentes en Mallorca viajaron a Argentina para visitar a familiares, aunque alguno también lo hizo por turismo, y la declaración de emergencia sanitaria les cogió en el extranjero. Ante esta situación todos ellos optaron por adelantar el regreso, ya que prefieren pasar este periodo de confinamiento en su domicilio de la isla, en vez de superarlo en Argentina. Sin embargo, a pesar de que tenían pagado el vuelo de vuelta, las compañías aéreas suspendieron el regreso y ahora se encuentran con la situación de que les obligan a comprar nuevos billetes, que se venden a unos precios abusivos. Algunas compañías están pidiendo más de mil euros por cada asiento. Hay familias que son cinco personas y es imposible que puedan asumir este coste.

Esta situación ha llevado a estos residentes en Mallorca a realizar una llamada desesperada para que, bien el Gobierno central, o el de Balears, les ayude para poder regresar. Su deseo es que la administración les flete un avión de regreso a España y que la vuelta les cueste un precio razonable, que puedan pagar. Sin embargo, de momento no lo han conseguido. Llevan semanas intentando contactar con la embajada de España en Buenos Aires, o con algún consulado. La respuesta siempre es la misma: que tengan paciencia y que solucionen el problema con las compañías aéreas.

Juan, un joven mallorquín, critica a través de un vídeo "que algunas compañías cobren más de mil euros por el regreso. Quiero volver a casa con mi familia para pasar con ellos esta situación difícil". El mismo desespero está sufriendo Juan Martín Suniti, nacido en Argentina pero que lleva 20 años viviendo en Mallorca. "No nos pueden dejar tirados aquí. Queremos una solución inmediata porque yo he de volver con urgencia para estar con mis hijas. El consulado no nos dice nada y las compañías ya no contestan a las llamadas".

A Alejandro Sardi también le urge volver a Mallorca, porque "mis dos hijos son muy pequeños y me necesitan. Los billetes deberían ser a precios razonables".



Han escrito a la ministra de Exteriores sin conseguir nada

Los turistas españoles que pretenden regresar lo antes posible a su casa escribieron una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, para explicarles la angustiosa situación en la que se encuentran. Carta que ha tenido respuesta, pero que no ha resuelto nada. Entre otras cosas le recuerdan que varios gobiernos han enviado a Argentina aviones de repatriación, pero que España no lo ha hecho, colocando la solución en manos de las compañías aéreas que solo fletan vuelos comerciales.

Algunos de estos mallorquines forman parte de los grupos de riesgo, con más posibilidades de poder contagiarse con el coronavirus. La sanidad en Argentina no se puede comparar con el sistema español y alguno de ellos teme que pronto se quedará sin las medicinas que necesita, ya que donde está no se encuentran. También teme que, ante la posibilidad de que se infecte y tenga que ingresar en un hospital, no se disponga del material sanitario necesario para atenderle.