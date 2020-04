De comprar marihuana a hacer una barbacoa

Ir a comprar un paquete de galletas a 10 kilómetros de su casa, recoger unas llaves en Llucmajor desde sa Pobla, acudir a la farmacia llucmajorera desde Selva o, incluso, visitar a un amigo confesando que acaba de comprar marihuana para él porque necesita consumir son algunas de las increíbles situaciones que los policías locales de Llucmajor se han encontrado en estos primeros quince días de confinamiento tras decretar el estado de alarma para frenar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Así, del 17 al 31 de marzo, la Policía Local ha denunciado a un total de 280 personas y a un local por incumplir la orden de no circular por vías y espacios.

Los agentes informan que además de las habituales excusas de salir a pasear porque estaba cansado de estar en casa, ir dos personas juntas a hacer la compra o a pasear el perro, acudir a la segunda residencia o ir dos en un mismo vehículo, los motivos de las sanciones son de lo más pintorescos. Además de la de la marihuana, los agentes han sancionado a un vecino que llevaba cinta americana a una amiga y como era autónomo él mismo la colocaría, o a otro que afirmaba que iba a cortar el pelo sin poder demostrar que era peluquero. También se han encontrado con la tesitura de tener que denunciar a una misma persona en distintos momentos con la misma compra: un paquete de tabaco. Pero la denuncia más llamativa ha sido la de un grupo de cinco amigos que celebraba una barbacoa y tres de ellos no vivían en el domicilio ni en el propio edificio.



La policía responde

Además de velar para que se cumpla el estado de alarma, la Policía Local de Llucmajor ha difundido en redes sociales un amplio cuestionario en el que se responden las principales dudas recibidas sobre el cumplimiento de las restricciones de movimiento derivadas del endurecimiento del estado de alarma. En el texto se recuerda que "la información que damos aquí es la forma de actuar de la Policía Local de Llucmajor, no podemos responder por otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y recuerda que el tiempo de advertencia ha finalizado, todas las infracciones serán denunciadas".

Además de facilitar el teléfono 971 101 400 para llamar si surge alguna duda sobre lo que se puede hacer o lo que no, los agentes dejan claro que se pueden reparar averías urgentes como, por ejemplo una tubería, pero un particular no puede acudir a una ferretería o a la tienda de materiales de construcción. Otro tema que suscita dudas es si se puede ir a otro municipio. "Sí, siempre y cuando sea por uno de los motivos por los que no se limita la circulación como vivir en Palma y trabajar en Llucmajor. No se ha limitado el espacio territorial pero si vivo en Llucmajor como que no puedo ir al súper de Alcúdia".

La música para animar al vecindario es otra de las muchas consultas que reciben los agentes, que dejan claro que se puede poner una canción para animar a los niños pero improvisar un tardeo particular no se puede, igual que quedan prohibidas las fiestas en zonas privadas porque por motivos de alarma sanitaria se ha de mantener la distancia social y no se permiten concentraciones ni reuniones.