Abren un acta de sanción al alcalde de Vilafranca por quebrantar el confinamiento

Agentes de la Guardia Civil abrieron ayer una propuesta de sanción contra Montserrat Rosselló, alcalde de Vilafranca de Bonany, al que sorprendieron en una reunión no autorizada con otras dos personas más en un domicilio de la localidad. Los guardias civiles identificaron a las tres personas y comprobaron que el encuentro no estaba justificado, por lo que les informó de que iban a ser sancionados por quebrantar las limitaciones al movimiento de los ciudadanos derivados del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. La multa mínima prevista para estos casos es de 600 euros. Diario de Mallorca intentó ayer ponerse en contaco con Rosselló para conocer su versión de lo ocurrido, pero el alcalde no cogió el teléfono.

Los hechos, según confirman fuentes cercanas al caso, ocurrieron sobre las ocho de la tarde de ayer, en Vilafranca de Bonany. Varios vecinos de la localidad alertaron a la Guardia Civil tras escuchar ruidos en un domicilio de la localidad, que les llevó a pensar que se estaba celebrando una reunión festiva, algo que contraviene expresamente las medidas impuestas por el Gobierno para tratar de frenar la expansión de la pandemia del Covid-19.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar y sorprendió en el domicilio a tres personas. Los agentes comprobaron que al menos alguno de ellos no residía en el domicilio, lo que efectivamente contraviene las medidas de confinamiento derivadas del decreto del estado de alarma.



Identifican al alcalde

Los guardias civiles identificaron a las tres personas que estaban en el domicilio y les notificaron que iban a abrir una propuesta de sanción contra ellos por quebrantar el confinamiento. Las sanciones previstas por esta causa oscilan entre los 600 y los 30.000 euros.

Uno de los presentes era Montserrat Rosselló, alcalde de Vilafrafanca desde 2011 y que revalidó su cargo en las elecciones del pasado mes de junio, al ganar por tercera vez consecutiva.

Monserrat Rosselló es alcalde de Vilafranca desde 2011, primero bajo las siglas del Partido Popular, aunque en las últimas elecciones se presentó por el Partit per al Poble (PxP), una especie de marca blanca del PP, con el que derrotó por un estrecho margen a una coalición de partidos de izquierdas. Es la tercera legislatura de Rosselló como alcalde.

