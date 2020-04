Salud Mental del Rafal Nou y Emili Darder denuncian que trabajan sin preventivas

La unidad de Salud Mental del Rafal Nou, situada junto al centro sanitario, denuncia que trabaja sin las preceptivas medidas para la prevención del coronavirus. Además de que no tienen guantes ni mascarillas, los problemas se agravaron cuando la unidad de Salud Mental de Emili Darder, en la barriada de Nou Llevant, se trasladó al mismo edificio porque en el suyo habilitaron una unidad de Respiratorio. Los trabajadores del inmueble de la calle Mestre Perosi se duplicaron y pasaron de 12 a 24, y también se incrementó el número de pacientes.

Según explicaron ayer fuentes de Atención Primaria, el cambio lo solicitó el personal de la unidad de Emili Darder para no coincidir con los pacientes con patologías respiratorias, incluidos los que pueden dar positivo en Covid-19. Indicaron que "están en la misma planta, pero no el mismo espacio", y pese a que desde la gerencia no vieron el traslado del todo idóneo, se les concedió la petición.

Los trabajadores del Rafal Nou se encontraron de pronto con el doble de compañeros repartidos en los mismos diez despachos de siempre, con una línea telefónica para compartir y sin respetar la distancia mínima de prevención por falta de espacio. Durante este tiempo, una sanitaria enfermó de coronavirus y se está recuperando en su casa y otra dio positivo en el test. En un primer momento, se cambiaron los turnos laborales para tratar de cumplir las medidas obligatorias y que no hubiese más infectados, pero hace una semana se optó por el teletrabajo.

Los profesionales adaptaron sus casas a la nueva situación y solo acudían al Rafal Nou cuando había que tratar a algún paciente de forma presencial, sobre todo los casos más graves. La sorpresa llegó el martes cuando recibieron la orden por parte de la dirección de Atención Primaria de regresar a sus puestos de trabajo, a pesar del riesgo que pueden correr. La gerencia esgrime que no habían solicitado autorización y, por lo tanto, no podían ejercer su labor fuera de su destino habitual en la unidad de Salud Mental del Rafal Nou, que pertenece al hospital público de Son Llàtzer.

En cuanto al incumplimiento de las condiciones para prevenir en lo posible más contagios por el virus, Atención Primaria ordenó ayer que el personal adscrito a la unidad de Emili Darder regrese a las dependencias ubicadas en la calle Puerto Rico, en la barriada de Nou Llevant.