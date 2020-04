Una mujer china residente en Mallorca dona 940 mascarillas al hospital de Son Llàtzer

Yao Zhang, una mujer china residente en Mallorca, deseaba agradecer al hospital de Son Llàtzer el trato recibido en el centro hospitalario cuando nacieron sus hijos, Samuel Haoxuan y Asia. Y la crisis del coronavirus en Mallorca le ha brindado la oportunidad que ansiaba.

Aprovechando la carencia de equipos de protección que sufren los sanitarios en su lucha diaria contra el Covid-19, Yao Zang ha donado al hospital 940 mascarilllas que le han enviado de China, una donación que hoy ha efectuado acompañada de un dibujo de agradecimiento de sus hijos, con un corazón, un arcoíris, una flor y sus nombres.

Así lo ha explicado Yaho Zhang en una emotiva carta manuscrita: "Tengo dos hijos, Samuel Haoxuan y Asia, los dos nacidos en Son Llàtzer, a los que cuidaron mucho cuando tuve el parto", explica. "He pedido a mi país que traigan mascarillas para el hospital. No puedo ayudar mucho porque soy madre soltera, pero deseaba prestar una ayuda al hospital. Hoy he traído las mascarilllas. Ojalá pase rápido este coronavirus. ¡Ánimo a todos!", desea en la carta que acompaña", la donación.

El Hospital Son Llàtzer hizo ayer un llamamiento a la población para que done material al centro sanitario. En su listado de necesidades hay mascarillas quirúrgicas, mascarillas con protección FFP2 y FFP3, delantales de plástico impermeables, batas impermeables o resistentes a fluidos desechables, manguitos o polainas impermeables, pantallas de protección ocular, tipo casco antidisturbios o soldado, gafas estancas (tipo esquiador) y máscaras de snorkel.