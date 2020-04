Un estudio de la UIB asegura que los turistas están dispuestos a pagar para salvar las playas

Los turistas que visitan Balears estarían dispuestos a pagar hasta 1,23 euros por día en las islas para salvar un metro de playa del aumento del nivel del mar provocado como efecto del cambio climático. Es la principal conclusión de un estudio de los investigadores de la UIB Alejandra Enríquez y Àngel Bujosa publicado en la revista científica Climatic Change.

El estudio, titulado Measuring the economic impact of climate-induced environmental changes on sun-and-beach tourism (Medición del impacto económico del cambio climático en el turismo de sol y playa) y elaborado por la investigadora postdoctoral en la Universidad de Florida Central Alejandra Enríquez y el doctor y profesor de Economía Aplicada de la UIB Àngel Bujosa, mide la disposición de los turistas para pagar para distintas políticas ambientales para combatir los efectos del cambio climático.

De esta manera, según concluye esta investigación realizada a través de encuestas, los turistas que visitan Mallorca estarían dispuestos a pagar 1,23 euros por cada día de estancia en la isla para evitar la pérdida de un metro de costa de playa, 0,90 para evitar las llegadas masivas de medusas, y 0,31 euros para recuperar el uno por ciento de las praderas marinas de posidonia de las islas.



Guiar el diseño de políticas



Según recoge el estudio, los visitantes no responden de manera homogénea. Los turistas de más edad y con niveles educativos más elevados son los más concienciados con los impactos del cambio climático y los que dan más apoyo a la adopción de medidas de mitigación de estos efectos. En cambio, los turistas que visitan Mallorca atraídos por sus hoteles en lugar de por otros aspectos como el clima o el entorno natural, no están tan concienciados de los cambios que se pueden producir en los ecosistemas costeros y muestran menos apoyo a las medidas.

Según los investigadores, estos resultados son relevantes para la planificación turística, dado que, entienden, pueden guiar el diseño de políticas de adaptación que reduzcan el impacto negativo del cambio climático en el turismo y, de este modo, minimicen la pérdida de atractivo del destino, ya que, también, concluye que los efectos del cambio climático pueden incidir en este atractivo.