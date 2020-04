CCOO denuncia que las empresas no sigan los protocolos de prevención del virus

El Secretario General de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Balears, Miguel Pardo, denunció ayer la falta de medidas de protección para los trabajadores y las trabajadoras de los sectores se limpieza viaria, recogida de basuras y residuos sólidos urbanos (RSU). "Son muchas las empresas que no respetan los protocolos de prevención de riegos laborales que se han implantado con motivo de la alerta sanitaria provocada por el Covid-19, al no entregar las empresas los Equipos de Protección Individual (EPIs)", explicó Pardo, algo que "no se puede permitir".