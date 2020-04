A los baleares la Renta les sale a pagar en plena crisis del Covid-19

La Agencia Tributaria va a obtener de los baleares 351 millones de euros adicionales a lo largo de la campaña de la Renta que ayer se inició para las presentaciones por internet, debido a que las cantidades a pagar por los contribuyentes del archipiélago van a ser superiores a las que se van a tener que devolver.

Concretamente, este organismo estatal estima que este año se van a presentar en las islas 551.424 declaraciones, un 2,5% más que en la campaña del pasado ejercicio. Pues bien, se espera que 201.822 sean positivas, es decir, a pagar, con un incremento del 4,4% respecto a las presentadas en 2019, mientras que 325.496 tendrán derecho a devolución, prácticamente las mismas que hace un año (hay una ligerísima bajada de un 0,1%). Otras 24.106 corresponden a otras modalidades, como aquellas en las que se renuncia a la devolución.

Pero aunque los isleños a los que se les va a devolver dinero son más que los que van a tener que pagar, los importes económicos de los segundos son mucho más notables. Eso explica que el dinero que la Agencia Tributaria espera recaudar durante los próximos meses en Balears asciende a 591 millones de euros (un 5,2% más que hace un año), frente a los 240 millones a retornar a los ciudadanos (con un descenso del 3,4%). El resultado es un 'beneficio' de 351 millones para las arcas del Estado.

El hecho de que las campañas de la Renta resulten muy favorables en Balears para la Agencia Tributaria es ya tradicional, y se explica por factores como su elevada tasa de autónomos y su potente actividad empresarial. Por ello habitualmente Eivissa es la isla en la que la ventaja a favor de Hacienda es más alta.

Al mismo tiempo se pone en marcha el cobro del Impuesto sobre el Patrimonio, para el que se esperan 8.004 declaraciones en las islas, que le supondrán a las arcas estatales unos ingresos por valor de 72,1 millones de euros, un 6,4% más que el pasado año.

Menos beneficiados



Como se ha indicado, se estima que en Balears va a hacer 325.496 contribuyentes con derecho a devolución, lo que supone el 59% del total. Este porcentaje es notablemente más bajo que el del conjunto del país, donde las declaraciones en las que la Agencia Tributaria va a tener que devolver dinero se acercan al 70% del total.

Además, si en Balears por cada euro que Hacienda devuelva va a cobrar 2,4, en el conjunto del país esta proporción está mucho más equilibrada, ya que devolverá un euro por cada 1,2 que ingrese. Concretamente, en el conjunto de España se espera tener que devolver durante la campaña del IRPF 10.686 millones de euros, mientras que la Agencia Tributaria ingresará 12.798 millones.

Un dato que se ha señalado desde este organismo es que se van a agilizar las devoluciones como una ayuda adicional para aquellas familias que actualmente están padeciendo la crisis del coronavirus, mientras que a aquellos contribuyentes que les salga a pagar y presenten su declaración por internet no se les cobrará esta cantidad hasta que concluya la campaña el próximo día 30 de junio, como también es habitual. En concreto, se espera que mañana se registren las primeras devoluciones vinculadas a este impuesto.



Las preguntas



Los españoles deben hacer la declaración de la renta en plena crisis por el coronavirus. El experto Benja Anglès, profesor de los Estudios de Derecho de la UOC, responde algunas de las preguntas más frecuentes.

¿Se amplía el plazo para presentar la declaración?

No, los plazos para presentar la declaración se mantienen vigentes. Es decir, que arrancó ayer y se prolongará durante los meses de abril, mayo y junio.

Cuando tengo dos pagadores en un mismo año, ¿me saldrá siempre a pagar?

Seguramente sí, dado que el impuesto es progresivo, lo que quiere decir que a mayor salario mayor es el tipo impositivo. Además si ha cobrado por dos empresas y ha percibido más de 12.000 euros se verá obligado a hacerla, siempre que haya percibido más de 1.500 en una y otra entidad.

Si me quedé en paro a mitad de año, ¿debo presentarla?

Si la situación de paro implica el cobro de la correspondiente prestación por desempleo y se superan los límites de ingresos anuales que obligan a declarar, efectivamente se tendrá que presentar la declaración. Además, muy probablemente esta resultará a pagar porque dichas prestaciones no están sujetas a retención.

¿Es preferible no hacer la declaración si no he llegado al mínimo?

Según Anglès, siempre es conveniente hacer la simulación del cálculo para tomar esa decisión, "ya que el resultado podría ser a devolver y, aun no estando obligado a declarar, se puede presentar la declaración para no perder ese dinero".

¿Se debe pagar por el alquiler?

Si somos inquilinos, tenemos que declarar los datos del inmueble y del importe anual del alquiler, ya que Hacienda comparará nuestros datos con los declarados por los propietarios para detectar discrepancias. Además, en algunas comunidades autónomas existen deducciones por el alquiler.

¿Renta conjunta o individual?

En el caso de los matrimonios, siempre se debe calcular y comparar el resultado de la declaración de ambos cónyuges de manera individual y conjunta para saber cuál es la más favorable

Si solicito el borrador, ¿tengo que presentarla?

No hay ninguna obligación, por eso siempre se debe solicitar el borrador y comprobar el resultado de la declaración, explica Anglès. Así, en el caso de que resulte a devolver, podremos solicitar ese dinero.

¿Qué ocurre si no pago?

Si no ingresamos en plazo la cuota del impuesto, Hacienda nos reclamará su cobro en vía ejecutiva, lo que significa añadirle el pago de recargos (del 5% al 20% de la deuda) e intereses de demora, que irán en aumento a medida que transcurra el tiempo del impago.