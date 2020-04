La validez de los bonos de las aerolíneas, en entredicho

Solo entre el 1 y el 15 de marzo la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) calculó unas 7.500 cancelaciones con el inicio de la temporada de verano para las compañías, que arrancó con el cambio de hora el pasado fin de semana. La riada de reembolsos que reclaman los viajeros ha provocado el disgusto para todos. ALA defiende que se flexibilicen permitiéndose bonos de viaje. Y estos no convencen a casi nadie.

La Agrupación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba) avisa de que esos vales que están entregando las compañías "no están avalados por nadie, solo responde la aerolínea y algunas caerán". Y no sería la primera vez que los viajeros se quedan con los bolsillos vacíos ante una quiebra.

Consulbal (Consumidores y Usuarios de Balears) criticó ayer las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que, ante la negativa de las compañías a devolver los importes de los billetes cancelados por la crisis sanitaria, apoyó su postura, a sabiendas de que están obligadas a devolver el dinero. "Si se puede llegar a un acuerdo con la compañía y aceptar el bono tampoco es un drama", aseguró el socialista, ante "la delicada situación" que atraviesa el sector.

Por su parte, la Agencias Española de Seguridad Aérea (Aesa), esgrime la interpretación que ha hecho la Comisión Europea del Reglamento 261/2004 ante esta "situación excepcional" del Covid-19: se debe ofrecer el reembolso, sin que quepa compensación económica y se ha de permitir que el pasajero elija entre reembolso o transporte en otra fecha posterior que le convenga.

Aunque la compañía, como están haciendo muchas, solo dé la opción del bono mantiene su derecho de solicitar el reembolso del billete en efectivo, reclamando vía Aesa o por la judicial.

Xisco Mulet, presidente de Aviba, que recuerda que las agencias en este caso solo son intermediarias, avisa de que "ante esta situación extraordinaria, si la liquidez de las aerolíneas no les permite las devoluciones, tendrían que tener avales". Se pregunta hasta dónde llegarán en los reembolsos. "Iberia y Air Europa, por ejemplo, los están volviendo a hacer, Vueling no y EasyJet ha empezado a hacer también bonos".

Las agencias han denunciado ante la Iata (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) a las compañías que se están saltando la normativa.



Hasta 6.000 euros



El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, considera "una irresponsabilidad y una falta de empatía con los consumidores que se nos pida comprensión con las empresas aéreas cuando" el ministro "debería exigir el cumplimiento de sus obligaciones" y que procedan a facilitar los procesos de devoluciones. Ya se han presentado reclamaciones a Aesa contra Iberia, Air Europa, EasyJet y Ryanair y ayer la asociación remitió un escrito al ministerio de Consumo.

"Hay reclamaciones de hasta 6.000 euros en largas distancia", advierte Rodríguez. Además, defiende que los bonos no deberían tener fecha de caducidad ni limitaciones para poder elegir cuándo viajar. La misma problemática se está produciendo con los billetes de barco. "Baleària está intentando hacer lo mismo", asegura el portavoz de Consubal.



Qué hacer para reclamar



1. Los servicios de atención al cliente tanto telefónicos como electrónicos están colapsados. "Con EasyJet es imposible contactar", indicó ayer Alfonso Rodríguez de Consubal. Desde Aesa se advierte que la reclamación no es necesaria presentarla en el mismo momento de la reclamación. "La vigencia de los contratos en España es de cinco años, por lo que este es el plazo para poder reclamar". En la web de Aesa se puede descargar un formulario de reclamación para presentar ante las compañías. Y la vía judicial, recuerda la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, está abierta para reclamar los pasajeros.

2. Aquellos pasajeros a los que solo se les haya ofrecido un bono igualmente tienen derecho a solicitar el reembolso del billete en efectivo a la aerolínea (que se debe hacer en un plazo de siete días). Si esta no atiende la queja se puede hacer a través de Aesa. El vale solo será válido si tras haber ofrecido la opción del reembolso en efectivo o mediante aquel, el pasajero elige libremente quedarse con esa opción.¿Es legal que el bono solo se pueda canjear hasta final de año? Aesa indica que la compañía debe ofrecer entre las opciones "el transporte alternativo en otra fecha que convenga a pasajero".

3. Las agencias de viajes también están atrapadas con las cancelaciones de los viajes combinados, siendo víctimas del retraso o las negativas de aerolíneas, hoteles, etc., a devolver los importes pagados por los clientes, siendo ellas únicamente las intermediarias. Los viajeros tienen derecho al reembolso, pero si "el organizador acredita no haber recibido la devolución" de los proveedores, podrán ofrecer un vale con un año de validez desde el final del estado de alarma, informó ayer el ministerio de Consumo. Si el viajero no utiliza el bono, se le deberá reembolsar en un plazo de 60 días.