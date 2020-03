Cinc de la tarda. "Xat"d'hotelers vía WhatsApp. De sobte, algún avisa l'enèssima sorpresa que ens depara aquest 2020: el Govern alemany dissenya un Pla de Rescat per a TUI GmbH. Ho fa per evitar la bancarrota formal d'una de les majors ocupadores del país centreeuropeu. El major TO mundial. Cost aproximat: dos mil milions d'euros. Tots i totes els qui preníem part al diàleg érem coneixedors de la delicada situaciò del gegant dels viatges alemany. No obstant, no crec que ningú imaginàs per un moment la magnitud de la tragèdia. I és que des de la fallida de Thomas Cook, TUI GmbH havia quedat en una posició franca al mercat germanòfon. Així com de força països de l'Est. Amb sòlids competidors, com REWE Groupe , per exemple. Però "a priori", amb un cert domini del mercat als citats emissors.

L'anunci podria ser més el principi de la fi que no una segona oportunitat. La reacciò dels fins ara fidels socis hotelers com pels seus executius més brillants serà clau. Esperem que no, però la desconfiança podria ser, a partir d'ara, la tònica general. Una llàstima: TUI deu ser una de les empreses que més feina i facturació deu haver provocat a les Illes. Bé sia de manera directa, bé hagi estat de manera indirecta.

És un altre problema a afegir a aquest peculiar "annus horribiliis"que estem vivint a les Illes Balears. Ja no es tracta d'un sector determinat: l'importància dels de la Baixa Saxònia és transversal a l'economia de la CAIB. Sobrepassa els límits del Turisme pròpiament dit. En una economia circular absolutament interconnectada – ço és la nostra -la possible fallida del major Tour Operador en actiu podria dur greus conseqüències a altres subsectors econòmics. Lloguer de cotxes, bicicletes, motocicletes empreses d'autocars€ la llista és llarga. Fins arribar a les de càtering, esdeveniments, simples estancs o bars de Poble. Molt més depenents d'una massa crítica de visitants.

Esperem que es trobi una soluciò al problema. I que els milers de treballadors que depenen directament de la companyia no pateixin massa. Que és del que es tracta. De crear riquesa i treball.