Solidaridad en 3D: "Imprimo doce viseras para los sanitarios cada día"

Sergi García es un consultor informático con mucho tiempo libre después de que el coronavirus le obligara a echar la barrera. "Trato sobre todo con grandes empresas ligadas al turismo, así que ahora mismo no tengo ninguna opción de trabajar", cuenta este catalán afincado en Alcúdia desde hace años.

No se lo pensó dos veces cuando supo de la existencia de un grupo de makers mallorquines -usuarios de impresoras 3D- que se habían unido a otros grupos del resto del país para 'imprimir' material sanitario como respiradores, mascarillas o viseras de protección y entregarlo a los hospitales, muy necesitados ante el imparable avance de los contagios y su escasez de medios.

El movimiento 'coronavirus makers' cuenta con cerca de 13.000 voluntarios en España y unos 400 en Balears aunque en las islas solo imprimen entre 140 y 150 personas.

García se comunica con el resto de voluntarios a través de Telegram. "No tengo demasiada experiencia porque no me dedico al diseño 3D, pero lo hicieron fácil. Dí de alta mi impresora en el grupo, la calibré con el modelo que me dieron y empecé a imprimir", explica este informático.

Imprime doce viseras al día, dos viseras cada tres horas y media. "Estoy desde las siete de la mañana hasta pasada la medianoche. No es que tenga que estar todo el día pendiente porque es un trabajo que se hace casi solo, pero tampoco me importa porque me siento en la obligación de hacer esto. Todos podemos ayudar en un momento así", subraya García.

Este informático y otros makers del grupo fabrican la estructura de la visera para que los sanitarios protejan más eficazmente su rostro ante eventuales contagios. El plástico que hace las veces de pantalla lo incorpora el IB-Salut, con el que hay un acuerdo de colaboración. "Utilizamos un material llamado PLA, que es un tipo de plástico reciclable. Hay que dejar esto claro porque no estamos contaminando y reaprovechamos hasta el material sobrante de las pruebas fallidas", manifiesta.

Un conductor de ambulancia, que también es maker, se desplaza por los domicilios de los voluntarios para recoger sus 'impresiones' y entregarlas en el IB-Salut, que las distribuye a los distintos centros sanitarios de la isla. Todo se hace siguiendo escrupulosamente el protocolo para evitar contagios. "Yo solo llevo en el grupo unos días y todavía no he hecho ninguna entrega, pero ya me han comentado que todo el material tiene que estar bien desinfectado cuando vengan a recogerlo", explica García.

Este informático pone énfasis en que todos son voluntarios. "Nadie va a ganar dinero con esto y cuando entras en el grupo ya te advierten de que no hay ningún ánimo de lucro, lo hacemos por ayudar", afirma. "Todo esto tendría que hacerlo el Estado, la escasez de material en los hospitales es una vergüenza", reflexiona García.



Fabricar respiradores a piezas



El grupo en Balears lo coordina Víctor Gómez, profesional de la fabricación digital y propietario de FabLab Mallorca. "Soy ingeniero y ya estaba en contacto con otros makers de la península. Cuando empezó esta crisis vimos que faltaban respiradores en los hospitales y nos pusimos de acuerdo para imprimirlos en cada comunidad. Pero empezaron a asesorarnos médicos y vimos que iba a ser mucho más difícil de lo que pensábamos, así que en Balears empezamos fabricando una pieza del respirador", relata Gómez.

El grupo en las islas era de una quincena de personas, pero fue creciendo al mismo tiempo que la demanda de material sanitario. "A día de hoy la demanda de equipos de protección individual es bestial y no damos abasto. Hemos producido unas tres mil viseras de protección con máquinas domésticas y cada uno cuando puede, así que no está nada mal", destaca este maker.

El coordinador en las islas también deja claro que nada de lo que están fabricando digitalmente se va a vender: "Es todo para los hospitales".