Siete nuevos detenidos en Balears por incumplir el confinamiento

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las policías locales del archipiélago, detuvieron ayer a siete personas, cuatro en Palma, una en Marratxí, una en Alcúdia y otra en Eivissa, por desobediencia a la autoridad por incumplir las restricciones del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

La Policía Local de Marratxí arrestó ayer a un hombre por desobediencia por encontrarse en la vía pública sin causa justificada y negarse a abandonar la calle. Por su parte, la Guardia Civil identificó a un conductor en Alcúdia y se le propuso para sanción por incumplir las restricciones acordadas en el estado de alarma. Cuando los agentes vieron su estado, solicitaron apoyo a la Policía Local, que le realizó la prueba de alcoholemia. El ciudadano dio positivo, por lo que fue detenido. Mientras, la Policía Nacional detuvo ayer a otros cinco hombres, cuatro en Palma y uno en Eivissa. En la mayor de las Pitiüses, los agentes arrestaron la pasada medianoche a un joven de 19 años por desobediencia reiterada después de ser sorprendido caminando por la calle. Alegó que iba a casa de un amigo y no atendió a las indicaciones de los funcionarios policiales, quienes comprobaron que se le habían levantado diversas actas administrativas por desobediencia en días anteriores.

En Palma, los agentes detuvieron ayer a las diez y media de la mañana a un hombre de 37 años al que le constaban también cuatro actas administrativas anteriores por desobediencia de los días 16, 18, 26 y 27 de marzo. El

ciudadano fue identificado en la plaza de España y explicó que venía del juzgado. Al tratarse de un reincidente que hacía caso omiso a las restricciones, fue arrestado por desobediencia reiterada. Una hora más tarde, la Policía

Nacional sorprendió a otro hombre de 39 años en la vía pública cerca del barrio de Son Gotleu. No colaboró con los agentes, se negó a identificarse, desobedeció y gritó. Acabó detenido por desobediencia grave. Los agentes arrestaron por la tarde en esa zona de Palma a un joven de 21 años que salió corriendo por la calle al ver a la patrulla. El ciudadano indicó a los funcionarios policiales que no quería estar en casa. El último detenido fue un hombre de 41 años que estaba sentado en el pasillo de una superficie comercial sin comprar. Cuando el vigilante de seguridad le llamó la atención, reaccionó de forma violenta. Una patrulla acudió al lugar y, al no atender a los requerimientos de la Policía, acabó arrestado por desobediencia.

Por otro lado, el tráfico aéreo en Balears sigue ofreciendo unas cifras muy reducidas debido al estado de alarma causado por el COVID-19. El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró ayer la llegada de 171 pasajeros, mientras que otros 264 salieron de Mallorca en los 14 vuelos que operaron, según los datos de la Guardia Civil. El aeródromo de Eivissa recibió 25 viajeros en dos vuelos de entrada y otros 79 abandonaron la isla en dos vuelos de salida. El aeropuerto de Menorca contabilizó a 28 personas que llegaron y otras 36 se marcharon de la isla. La jornada de hoy está transcurriendo sin incidencias relevantes en Balears.

La mayoría de la población está demostrando su respeto a las medidas acordadas para contener la pandemia del coronavirus, salvo casos puntuales. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el apoyo de las policías

locales del archipiélago, siguen concienciando a los ciudadanos que transitan por la vía pública de las restricciones que prevé el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. La Delegación del Gobierno en Illes Balears agradece la colaboración de toda la ciudadanía en el respeto y cumplimiento de las restricciones decretadas.