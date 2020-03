Un juez de Palma encarcela a otras tres personas por incumplir el confinamiento

El juez de guardia de Palma decretó ayer el ingreso en prisión de otras tres personas por incumplir varias veces las restricciones por el estado de alarma, informaron fuentes judiciales. Son ya al menos cuatro los ciudadanos que han sido encarcelados en Mallorca por este motivo. El pasado domingo seis hombres fueron detenidos en Balears por las fuerzas de seguridad, que además levantaron más de mil actas por desobediencia, informó ayer la delegación del Gobierno.

Cuatro de los arrestos se produjeron en Palma. Un joven de 24 años fue detenido a mediodía tras esconderse entre unos setos al ver una patrulla de la Policía. Al ser interceptado, no pudo justificar por qué estaba en la calle y empujó a uno de los agentes para intentar huir. Fue capturado poco después. Horas después, un hombre de 34 años fue arrestado por grabar con su teléfono a los policías que estaban sancionándole y no atender sus requerimientos. Por la tarde, un joven de 22 años se mostró muy agresivo en la Estación Intermodal. Había sido identificado varias veces y cuando los agentes le pidieron que se fuera a casa, se negó, por lo que fue detenido. En s'Arenal fue arrestado un hombre de 34 años que ya había sido identificado en cuatro ocasiones en la calle y sancionado el pasado viernes. En Algaida, la Policía Local y la Guardia Civil actuaron contra un joven de 27 años que fue interceptado cuando circulaba en un coche. El acusado insultó a los funcionarios y quedó detenido. En Eivissa, un hombre de 61 años fue sorprendido cuando estaba ebrio en la calle. No se identificó ni hizo caso a los policías, por lo que también fue detenido. El juez de guardia de Palma decretó ayer el ingreso en prisión provisional de tres de estos acusados por desobediencia.

A lo largo del fin de semana, las fuerzas de seguridad levantaron más de mil actas administrativas por desobediencia en Balears. En las carreteras del archipiélago se instalaron más de 300 controles, en los que fueron identificadas unas 6.000 personas y 5.000 vehículos fueron revisados, según informó ayer la Delegación del Gobierno.

En Eivissa, la Guardia Civil impidió el domingo por la tarde la entrada en la isla de tres pasajeros, dos de ellos extranjeros, por no poder justificar su viaje. Los tres viajaban por separado en un mismo vuelo procedente de Barcelona. Tras aterrizar, fueron sometidos a un control de identificación y se comprobó que no son residentes en la isla, por lo que se les propuso para sanción por desobediencia. Tuvieron que embarcar después en otro vuelo de regreso a Barcelona.

Las fuerzas de seguridad mantienen férreos controles en puertos, aeropuertos y carreteras de las islas. El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró el domingo la llegada de 243 pasajeros, mientras que otros 411 salieron de Mallorca en los 19 vuelos que operaron, según los datos de la Guardia Civil.

A Eivissa llegaron 69 viajeros en tres vuelos de entrada y otros 175 abandonaron la isla en tres vuelos de salida. El aeropuerto de Menorca contabilizó a 20 personas que llegaron y otras 30 se marcharon de la isla.