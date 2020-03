La huelga de alquileres a partir de mañana suma adhesiones

Sindicatos de inquilinos de todo el Estado y diversas entidades dedicadas a la defensa del derecho al acceso a la vivienda se han adherido a la llamada a la huelga de inquilinos convocada a partir de mañana bajo el lema "No curramos, no cobramos, no pagamos".

En la isla apoyan el paro la plataforma Stop Desnonaments y el sindicato de inquilinos de Mallorca, que ayer celebró una asamblea para organizar la protesta e informar sobre cómo evitar posibles perjuicios como una denuncia del propietario.

Hace ya una semana que un grupo de vecinos del centro de Palma llamaron a la huelga difundiendo un manifiesto que reivindica una moratoria de los alquileres para los afectados por la emergencia económica. Asimismo, plantean "la suspensión del pago de necesidades básicas como la luz, el agua y el gas" y "garantizar una renta de cuarentena para todas las familias que carezcan de ingresos".

En este sentido, los promotores de la iniciativa sugieren a los inquilinos en huelga que "el dinero que ibas a destinar al alquiler, utilízalo para ayudar a tus vecinos, amigos o familiares".

Los convocantes de la huelga de alquileres, entre ellos el sindicato de inquilinos de Mallorca, reclaman asimismo que "las viviendas abandonadas en manos de fondos buitres, SOCIMIs, inmobiliarias, entidades financieras y bancarias sean expropiadas y socializadas, para ser puestas a disposición de las miles de personas y familias que carecen de hogar".

LaPlataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca prefiere esperar a ver "qué medidas toma el Gobierno para proteger a los inquilinos", subrayó Àngela Pons, portavoz de esta entidad. "Pedimos una moratoria de los alquileres desde ya y con efecto retroactivo al inicio de la crisis", añadió.