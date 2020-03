Crítican por "inadmisible" que Ábalos pida aceptar bonos de las aerolíneas

Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) critica que, ante la negativa de las compañías a devolver los importes de los billetes cancelados por la crisis sanitaria, las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, refuerzan la postura que están adoptando de negarse a cumplir con la ley y proceder al reintegro de las cantidades. Se considera "inadmisble" que el socialista se ponga del lado de las aerolíneas sin tener en cuenta la delicada situación de los ciudadanos que ante la crisis económica no van a estar en condiciones de viajar.

Ábalos, a sabiendas de que las aerolíneas están obligadas a devolver el dinero, animó este lunes a los viajeros a que acepten los bonos que están ofreciendo por "la delicada situación" que atraviesa el sector. "Si se puede llegar a un acuerdo con la compañía y aceptar el bono tampoco es un drama", aseguró el ministro.

El portavoz de la asociación, Alfonso Rodríguez, considera "una irresponsabilidad y una falta de empatía con los consumidores que se nos pida comprensión con las empresas aéreas cuando" el ministro "debería exigir el cumplimiento de sus obligaciones" y que procedan a facilitar los procesos de devoluciones.

En las dos últimas semanas, recuerda Consubal, ha recibido varios cientos de consultas de consumidores a los que las compañías están denegando el reembolso de los importes abonados.

"Son muchos los que, ante la incertidumbre y el miedo a una nueva crisis económica mayor que la del 2008, descarten planear un nuevo viaje y consideren más necesario disponer del dinero que han invertido en la compra de sus vuelos por si les resultara más necesario para destinarlo a cuestiones mucho más urgentes", defiende Consubal.

Rodríguez, en nombre de la organización de consumidores, ha trasladado al ministro de Consumo Alberto Garzón, el malestar de los consumidores Baleares por estas declaraciones y pide que el ministro Ábalos rectifique.

Por otro lado, ante la problemática global con miles de vuelos cancelados y las aerolíneas paradas, la Unión Europea está analizando alternativas para que no se vean obligadas a devolver el dinero.