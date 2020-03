La "incertidumbre" azota a los trabajadores afectados por regulaciones de empleo

Ya han pasado más de dos semanas desde que el Gobierno declarara el estado de alarma en todo el país, una situación excepcional provocada por la pandemia del coronavirus y que ha afectado a niveles nunca vistos a todas las esferas de la sociedad. Ante ello, la gran mayoría de empresas ha optado por acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) como medida para paliar los efectos negativos de la crisis y salvaguardar la viabilidad de su ejercicio.

Tan solo en Balears, el Govern estima que la cantidad de empresas que se acogerán a esta posibilidad serán unas 16.000 y afectará a más de 200.000 trabajadores de las islas. Esta medida ha golpeado especialmente fuerte a uno de los motores económicos del archipiélago, el turismo, prácticamente inactivo en las últimas fechas.

La periodista Lara de Juan, especializada en marketing digital, fue una de las afectadas por el ERTE del 100% de reducción de jornada que llevó a cabo su empresa, una medida que englobó a la práctica totalidad de la plantilla. "Sabíamos que pasaría. No iba a haber clientes y los hoteles tenían que cerrar. Supuestamente esta es una medida para salir más reforzados cuando todo pase", señala. A pesar de que encuentra "lógica" la decisión, revela que está "asustada" porque en octubre del año pasado se metió en una hipoteca. "En principio si te afecta un ERTE te hacen una moratoria", destaca. A pesar de ello, uno de los documentos exigidos es la nómina del desempleo y "hasta que no llegue no sabré nada".

Lara también trabajaba como autónoma desde 2018 hasta que, viendo cómo evolucionaba la situación, decidió darse de baja hace pocas semanas "para no tener que hacer frente al coste de la cuota sin tener ingresos". "Tengo que pagar 260 euros al mes y mis clientes no son fijos. Con esta crisis es muy complicado y preferí darme de baja", resume.

La posibilidad del despido es otro de los temores que acechan a muchos trabajadores. El Gobierno anunció el pasado viernes su prohibición, ya sean fijos o temporales, siempre que este esté vinculado a causas derivadas del coronavirus. Además, decretó que la duración de los ERTEs con la modalidad de causa de fuerza mayor no podrán extenderse más allá de lo que dure el estado de alarma, prorrogado hasta el próximo 12 de abril.

"Se ha gestionado bien"



En este caso Paco Perea, que trabaja como especialista en contenidos en una importante cadena hotelera, vio cómo el 24 de marzo anunciaron que realizarían un ERTE, una situación que está en trámite y pendiente de la confirmación oficial por parte de la autoridad laboral. Desde entonces, trabaja desde casa con una reducción de jornada del 15%, aunque una de sus preocupaciones es que su contrato con la empresa expira el próximo 7 de mayo y desconoce "qué pasará".

"Llevo prácticamente un año trabajando en la empresa y ahora me tenían que pasar una propuesta para quedarme de manera fija en plantilla o prescindir de mis servicios", explica.

A pesar de todo, Perea recalca que su empresa ha gestionado "muy bien la situación". "En los días previos había una comunicación fluida con los jefes de departamento. Estoy muy cómodo en la empresa, he tenido suerte y estoy esperando a ver qué ocurre", destaca. Al no tener otra fuente de ingresos, coincide con otros al afirmar que este escenario supone "un retraso" en sus planes de futuro: "Mi idea era independizarme, pero ahora estoy a expensas de lo que ocurra. Espero que todo se solucione pronto y acabe bien".

Esta situación excepcional, que afecta a una gran parte de trabajadores a nivel nacional, también puede servir para recuperar cosas que se habían perdido. Es el punto de vista de Daniela Esturi, pluriempleada y madre de dos hijos, a la cual he afectado un ERTE en un centro educativo en el que trabajaba como monitora de actividades extradeportivas, pero mantiene otro trabajo como profesora de educación física. Asegura que es lógico que el centro tomara esta decisión. "Los niños no van al colegio y todas las actividades deportivas se habían detenido", destaca.

A pesar de ello, insiste en ver el lado positivo a esta situación. "La gente se va a tener que acostumbrar este tiempo, que por suerte es algo temporal y se podrá volver a recuperar el trabajo, pero esto va a servir para que aprendamos lo que es realmente importante", puntualiza.

Hubo empresas que acometieron medidas preventivas viendo que el panorama iba a empeorar. Elena Serra, de 26 años, trabajaba como customer care en un empresa del sector turístico que se adelantó tomando decisiones que hacían presagiar que se llevaría a cabo un ERTE. "Poco antes de que nos lo comunicaran, nos pidieron si podíamos hacer una reducción de horas semanales de trabajo, un tipo de medida para evitar despidos", recuerda.

Pese a ello, hicieron oficial el expediente temporal de regulación de empleos. "Lo que me parece muy bien es que el ERTE no ha tenido en cuenta esa reducción de jornada a la que nos acogimos", comenta. Su contrato con la empresa, con la que comenzó a trabajar en diciembre del año pasado, finaliza en junio de este año y al igual que muchos está "con incertidumbre de qué pasará". "No sé si voy a continuar más allá de esa fecha, así que solo me queda esperar", afirma.

Preocupación ante el futuro



Son muchos los trabajadores que han acudido a CCOO para transmitir sus principales preocupaciones, entre las que se encuentran "la incertidumbre al ser la primera vez que pasa y qué ocurrirá con ellos en los próximos meses". Así lo explica Silvia Montejano, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, que además destaca el caso de los que trabajan en el sector turístico: "Hay una gran frustración por no poder trabajar ahora que empezaba la temporada. Su empleo es estacional y el invierno puede ser duro".

"Para todos los trabajadores lo primero es superar la crisis sanitaria, pero también son conscientes de que este escenario va a traer graves consecuencias económicas y laborales", añade.