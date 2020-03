Ciudadanos exige reuniones telemáticas del IMAS

El Grupo Ciudadanos (Cs) en el Consell ha exigido que se celebren reuniones telemáticas del Consejo Rector del IMAS, en el que participan también representantes de los partidos que componen la oposición, para "recibir explicaciones" de la gestión del coronavirus (Covid-19).

Según explicó la portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, en un comunicado facilitado ayer, "nos han indicado que hasta que no termine el estado de alarma no se celebrará ninguna reunión del Consejo Rector, pero dado que estas reuniones pueden celebrarse vía telemática, nos parece una excusa para no explicar cómo están gestionando la que es la competencia más importante del Consell, la de los servicios sociales de la isla".