Las empresas culturales baleares elevan las pérdidas por el Covid-19 a 20 millones

La plataforma de empresas de contenidos culturales de Balears CREA (son un total de 83) eleva a 20 millones de euros el impacto económico del Covid-19. Así lo señaló la plataforma en un comunicado que recoge la contabilidad de las actividades suspendidas y las no programadas desde mediados de marzo hasta junio. En el sector audioviual, "se han suspendido siete programas, diez documentales y otros actos (84) como series, rodajes, series de ficción, cortos, vídeos corporativos, fotografía, publicidad o películas. Y se ha de añadir la suspensión de nueve festivales y muestras". En el editorial destacaron la suspensión de Sant Jordi, además de presentaciones de libros. En artes escénicas, se contabilizó la suspensión de 253 actuaciones en las islas y 74 en otras comunidades, así como 26 a nivel internacional. "También se han sus pendido las actuaciones del Circuit d'Arts Escèniques (62) y otras 338 ya previstas. Y se han suspendido y aplazado 20 estrenos así como festivales y muestras como el Festival de Teresetes, Palma amb la Dansa o el Circaire. En el sector musical se han tenido que suspender todos los recitales, giras, producciones y presentaciones discográficas, así como el lanzamiento de novedades. "Además hay otras empresas y profesionales afectados por la situación que no se han podido tener en cuenta en la presente evaluación". En el sector galerías, las ventas han caído en más del 80% y el Art Brunch y el Art Palma Summer no se harán.

Frente a esta situación, la plataforma pide a las autoridades "actuaciones concretas, rápidas y efectivas para enmendar, en la medida de lo posible, los efectos en las empresas culturales de las islas".

Por otra parte, la Associació d'Actors i Actrius Professionales de les Illes Balears se suscribió al comunicado de la Confederació d'Artistes Treballadors de l'Espectacle, donde se expresaba "sorpresa e indignación" frente al decreto de medidas urgentes del Gobierno (RDL 8/2020) para hacer frente al impacto del Covid-19 sugeridas por el Ministerio de Cultura. "No vemos ninguna de las medidas propuestas por esta confederación al INAEM el pasado 14 de febrero".