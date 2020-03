Otros confinamientos en primera persona

Hoy nos disponemos a escribir esto como personas inmersas en un confinamiento. Ahora, todos nos estamos volviendo expertos en esta situación. ¿Cómo lo llevas? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cómo saliste de situaciones similares? ¿Cómo lo haces para transitar los sentimientos de incertidumbre o miedo? Son algunas de las preguntas que nos hemos hecho los activistas de Obertament Balears.

No podemos evitar ver semejanzas entre la crisis y el confinamiento que todos estamos viviendo actualmente y las crisis y los ingresos hospitalarios que muchos de nosotros también hemos experimentado con anterioridad. Sí, las condiciones son diferentes, pero a la mayoría nos recuerda esta situación a momentos de crisis que hemos vivido. "Esta vez el motivo ha sido un virus, las veces anteriores, un miedo enorme a salir a la calle". Además, cabe decir que "en un ingreso hospitalario estás alejado de tus seres queridos, de tus pertenencias. Aquí en casa al menos tienes tus cosas para entretenerte. Tienes la tecnología para conectarte con tus seres queridos. En un ingreso estás confinado de verdad".

Todos los activistas reconocemos lo mal que se pasa en esas situaciones de crisis o confinamiento. En esos momentos transitamos emociones como la angustia, el miedo, la incertidumbre, la rabia, la apatía€ experimentando un vacío existencial y con el denominador común de vivir en estado de estrés. Muchos coincidimos en que nos sentimos solos en esas situaciones, aun estando acompañados. De ahí la importancia de apoyarnos entre todos de la manera que podamos con las limitaciones con las que actualmente convivimos.

Somos muchas las personas que lo hemos experimentado, somos muchas las personas que hemos superado los traumas creados dentro de esas crisis y confinamientos, somos muchas las que tenemos necesidad y responsabilidad de compartir nuestras palabras.

¿Cómo salimos de esas situaciones de crisis y confinamiento? Hablando del tema y pidiendo ayuda. Y manteniendo una actitud positiva y esperanzadora, con fuerza, constancia, amor, etc. Por otra parte, también nos ha ayudado practicar técnicas de respiración, meditaciones, mindfulness, ejercicio físico y buenos hábitos de alimentación y descanso. Todo ello para enfocar nuestras energías a recomponer nuestro proyecto de vida. Además, en muchas ocasiones, se hace necesario un apoyo sanitario, psicológico y social.

En la situación que ahora estamos viviendo, coincidimos en que nos ayuda mantenernos ocupados y también permitirnos espacios de relax, respiro y reflexión. Y algo que nos parece imprescindible es mantener contacto con las personas que queremos. Además de dejarnos transitar por las emociones que nos nacen ante esta situación, escribámoslas y compartámoslas con personas de confianza que sabemos de antemano que vamos a recibir su apoyo. Siempre que lo necesitemos pidamos ayuda. Pensemos que no estamos solos, hay personas dispuestas a darnos la mano. Mantengamos el contacto con los profesionales sanitarios y sociales que nos acompañan, hablémosles de nuestro sufrimiento. "Compartiendo también nos damos cuenta de que no estamos solos en este miedo." A muchos se nos hace esta situación más llevadera haciendo algo de deporte, leyendo, dibujando, bailando, pintando€

También creemos importante no sobresaturarnos con las noticias. Valorar los quehaceres diarios como ducharnos, cocinar, comer, hacer las faenas de la casa, etc. Evitar ir en pijama todo el día. Y, también, pensar en lo que haremos cuando esta situación termine nos da esperanzas. No obstante, también es cierto que a muchas personas que convivimos con algún trastorno de salud mental en estas situaciones nos entra miedo de posibles recaídas y afloran conflictos que creíamos tener superados. Y aunque lo afrontamos con más autoconocimiento y más seguridad por nuestra experiencia, sabemos que nos supondrá un esfuerzo salir de esta y superarlo, pero se puede y sabemos que tarde o temprano todo esto pasará. Para transitar la incertidumbre nos centramos en lo que sí sabemos, "dejando que lo que no sabemos, que es futuro, simplemente suceda y ya veremos en ese momento qué herramientas tenemos y qué podemos hacer con ellas".

Animamos a valorar nuestro día a día, a sacarle la parte positiva a la situación y a centrarnos en lo que está en nuestras manos, dejando a un lado lo que no depende de nosotros. "Esta situación nos pone a todos al límite, liberemos la culpabilidad. Está bien así, esto terminará y volveremos a nuestro centro." Tenemos la certeza de que saldremos más reforzados de esta, más ricos emocional y espiritualmente, y esperemos que también más unidos como humanidad y más solidarios. "Somos seres de luz, aunque ahora lo veamos todo negro, todo pasará, a su tiempo y habremos aprendido mucho".