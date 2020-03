El sindicato Stei califica de "infames" las amenazas del Govern a los funcionarios

El sindicato Stei, con representación en el Govern, ha calificado hoy de "infames" las amenazas del Govern a los funcionarios advirtiéndoles de que si se rebelan contra las órdenes de sus superiores les abrirán expedientes disciplinarios y les llevarán ante la justicia. Francesc Ramis, delegado de Prevención de este sindicato en la Comunidad Autónoma denuncia "presiones intolerables" de la directora general de Función Pública, Irene Truyols, para que retiraran el excrito ante Trabajo donde pedían que se cerraran cuatro conselleries donde en sus edificios se había detectado algún caso positivo de COVID-19.

Un motín en la Dirección General de Trabajo, donde algunos funcionarios han protestado por tener que ir cuando ha habido sospechas de coronavirus, provocó las protestas de los sindicatos y el Govern se negó a cerrarlos. Algunos trabajadores se dieron de baja y el conseller Negueruela anunció que estaban investigado estas bajas para saber si eran justificadas. Esta situación provocó la circular de la directora general de Función Pública con las amenazas de abrir expediente a los funcionarios que no acaten sus órdenes, tal y como publica hoy este periódico.

"La circular de la directora general de Función Pública, sorprendentemente, no es para informar a los funcionarios de las medidas para contener la pandemia y tranquilizarlos. Es para amenazarlos con expedientes disciplinarios y acciones judiciales", asegura Ramis en una carta que ha remitido hoy a Truyol. Acusa al conseller Iago Negueruela de "faltar a la verdad" cuando ayer en rueda de prensa dijo que el escrito pidiendo el cierre de los edificios del Govern con coronavirus había sido retirado por los sindicatos: "Desde el Stei no hemos desistido nunca de reclamar el cierre y en la crisis actual no podemos permitir que un conseller como Iago Negueruela falte a la verdad".

El representante del STEI denuncia las "fuertes e intolerables presiones" de Truyol y acaba su misiva diciéndole: "No os conformáis con tener al personal funcionarial atemorizado, también lo queréis tener acobardado".