Inquilinos de Palma llaman a una huelga de alquileres a partir del 1 de abril

Inquilinos de Palma se han unido a una iniciativa estatal para llamar a una huelga de alquileres a partir del próximo 1 de abril con el lema "no curramos, no cobramos, no pagamos". Estos vecinos están difundiendo un manifiesto en el que apuestan por "exonerar del pago de alquileres y de hipotecas a toda la población, sobre todo en los casos más vulnerables y en las familias cuyos ingresos se ven mermados a causa de esta pandemia" causada por el coronavirus.

"Es una iniciativa popular surgida de muchas conversaciones en la calle y de la desesperación de muchas personas que no van a poder pagar el alquiler porque se han quedado sin trabajo. Es una expresión de solidaridad y apoyo mutuo entre los vecinos", explica uno de los promotores del manifiesto en Palma.



Una "renta de cuarentena"

El escrito reivindica además "la suspensión del pago de necesidades básicas como la luz, el agua y el gas", especialmente para los más vulnerables, y "garantizar una renta de cuarentena para todas las familias que carezcan de ingresos". En este sentido, los promotores de la iniciativa sugieren a los inquilinos en huelga que "el dinero que ibas a destinar al alquiler, utilízalo para ayudar a tus vecinos, amigos o familiares".

Diversos sindicatos de inquilinos activistas por el derecho a la vivienda de varias ciudades del resto del país secundan esta llamada a la huelga. No la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que prefiere esperar a ver "qué medidas toma el Gobierno para proteger a los inquilinos", subrayó Àngela Pons, portavoz de la PAH en Balears. "Exigimos una moratoria de los alquileres desde ya y con efecto retroactivo al inicio de la crisis para que los inquilinos estén en igualdad de condiciones que los hipotecados", añadió.

El Gobierno ha decretado una moratoria de hipotecas y está preparando medidas de protección para los inquilinos todavía sin concretar.