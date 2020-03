Felanitx Compromiso para ayudar a los vecinos

El ayuntamiento de Felanitx ha puesto en marcha medidas económicas para favorecer a los ciudadanos y empresarios ante la crisis sanitaria. Se beneficiarán las tasas del polideportivo, la escuela de música, las escoletes, las cuotas de las paradas del mercado y las de ocupación de la vía pública de cafeterías y restaurantes. El alcalde Jaume Monserrat ha dejado claro que "hay un compromiso de todos los partidos políticos de ayudar a los ciudadanos en todos los niveles. Estudiamos cómo se puede reinvertir el superávit de las arcas municipales en beneficio del ciudadano".



Comarcas: Medio Ambiente insta a cerrar los 'Punts Verds'

El director general de Residuos y Educación Ambiental de la conselleria de Medio Ambiente y Territorio, Sebastià Sansó, ha recomendado a los ayuntamientos de Balears el cierre de los Punts Verds mientras dure el estado de alarma, ya que la prestación de este servicio se considera "no esencial". Sansó ha remitido un escrito a los consistorios en el que se considera "incompatible" la continuidad de la prestación de este servicio de recogida y recepción de residuos con la situación de confinamiento y las medidas laborales impuestas para frenar el riesgo de contagios. Así como se considera esencial el servicio de recogida viaria, el servicio de los Punts Verds no se considera de la misma naturaleza, dado que los residuos que se aportan no requieren la entrega urgente. En caso de que no se cerrara la instalación, ha recomendado dejar almacenados al menos 72 horas los residuos sin hacer ninguna manipulación, reducir los horarios e incorporar una rotación mayor del personal. E.P.



Sant Joan: Queda suspendida la 'fira' del 26 de abril

?El alcalde de Sant Joan, Francesc Mestre, ha emitido un nuevo bando municipal con nuevas medidas preventivas. Así, queda suspendida la fira que el municipio del Pla debía celebrar el 26 de abril. Además de suspender de recogida de residuos voluminosos a domicilio, se prohíbe llevarlos al Punt Verd, igual que los restos de poda. También regula la distancia permitida para pasear a los animales, que se limita a 200 metros del domicilio. Además de hacer controles más exhaustivos para asegurar que el confinamiento se cumple, queda suspendido el cambio de aparcamiento mensual y se prorroga el importe de recibos de agua potable con el mismo que el trimestre anterior y el próximo trimestre se regulará con el consumo real efectuado. Finalmente, se pone a disposición un teléfono de urgencias 657473476, que gestionará Protección Civil para que los mayores puedan contactar si requieren ayuda. R.F.



Cala Millor: Se suma a la campaña para reforzar el turismo

El Consorcio de Turismo de Cala Millor se suma a la nueva campaña lanzada por el Consell para reforzar el turismo tras la pandemia del COVID-19. "Ante la dificultad de iniciar esta temporada turística, creemos que toda iniciativa que ayude en su recuperación es necesaria y por ello apoyamos esta del Consell", ha asegurado la presidenta del consorcio Margalida Vives. B.C.