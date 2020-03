Disparan balines contra el cristal de la ventana de una vivienda habitada de Palma

Una mujer se encontraba la noche del miércoles en su domicilio de Palma con su hija, cumpliendo el confinamiento por la alerta sanitaria del coronavirus, cuando un ruido les sobresaltó súbitamente. Varios balines impactaron contra el cristal de la ventana. Solo la fortuna evitó que alguna de las dos resultara herida por los proyectiles.

Este acto vandálico, extremadamente peligroso, tuvo lugar la noche del miércoles en la esquina de las calles Pare Bartomeu Pou con Ramon Muntaner de Palma. La ventana alcanzada se encontraba en la primera calle.

"Eran entre las once y media y las doce menos cuarto de la noche. Había una luz encendida y alguien se fijó en ella para disparar los balines", recordó Antonia. Este acto vandálico podría haber multiplicado sus efectos de haber alcanzada a alguna de las mujeres. Con los servicios sanitarios colapsados por el COVID-19, la atención médica se habría demorado más de lo habitual.

Antonia, de 61 años, conoce perfectamente la situación desbordada en la que se encuentra actualmente el sistema sanitario por la crisis del coronavirus. De hecho su profesión es enfermera y se encontraba en su vivienda con su hija de 18 años.



Un peligroso acto vandálico

Su principal queja ante este acto vandálico que podría haber derivado en dramáticas consecuencias es que no se personó ninguna patrulla policial en su domicilio. "Llamé a la Policia Nacional Local para denunciar lo ocurrido. Me dijeron que, al no haber heridos, lo denunciara en comisaría", señaló notoriamente contrariada. También telefoneó a la Policía Local. Tampoco se personó un coche patrulla en su domicilio como era su deseo. "Me pidieron los datos y me dijeron que la conversación había quedado grabada", recalcó. "Te pueden disparar y nadie mueve un dedo", protestó. Al parecer, no hay constancia de hechos similares en la zona. "Me dijeron que era algo aislado y, por ese motivo, no se trataba de algo urgente", indicó la afectada.

Pese a su malestar, la intención de esta enfermera es que este acto vandálico no quede en absoluto impune. "Si tengo que ir a la comisaría a denunciarlo, iré. Pero aquí están los proyectiles y los impactos y creo que lo debían de haber mirado", abundó.