Capdepera dará 600 euros a los vecinos que realicen trabajos para la comunidad

El ayuntamiento de Capdepera prevé incrementar la partida del programa social Millora de los 216.000 euros contemplados en los presupuesto a casi 500.000 euros para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria. El alcalde Rafel Fernández calcula que el montante destinado a este proyecto rozará el medio millón. El programa que tiene una duración de tres meses, explica, consiste en hacer cinco horas diarias en beneficio de la comunidad a cambio de 600 euros mensuales.

Antes de empezar la crisis del coronavirus, confiesa el alcalde, el programa tenía unas 20 personas apuntadas pero ahora con los ERTE de muchas empresas la lista se ha disparado a 120 candidatos. "Este programa es nuestra prioridad en cuanto a bienestar social". "Necesitamos tener una previsión y cuando se quite el estado de alarma, como administración cercana poder dar una salida a nuestros ciudadanos", argumenta el primer edil que puntualiza que ahora se centran en "prepararlo todo para tener a todos los candidatos evaluados para que una vez se termine el estado de alarma, poder llamarlos e ir colocándolos en los distintos departamentos municipales con el objetivo de que tengan claro que la administración local les da una salida rápida". Pone ejemplos. "Los trajadores del sector turístico que en teoría empezaban en abril y no empezarán a trabajar, encontrarán que el ayuntamiento les da una mano". "Eso supone que la gente que se encuentra ahogada porque son fijos discontinuos o trabajadores eventuales del sector turístico que no empezarán a trabajar y que este invierno ya han agotado los ahorros del verano pasado van a tener una salida rápida y efectiva para pasar el día a día. Ya sabemos que son 600 pero con este montante uno puede sobrevivir", reconoce Fernández, que puntualiza que aunque el programa sea de tres meses, "si el perfil da para repetir, puede repetir tres meses más pero en principio es para tres meses".

A nivel municipal este programa "va muy bien", además la gente "está contenta" porque se dan cuenta que con este programa "hacen una aportación a todo el municipio a la vez que les salva la economía durante tres meses". "Ven que contribuyen al pueblo", enfatiza. Y es que los participantes en este programa, por ejemplo, se unen a la brigada o se encargan de la limpieza de los edificios públicos o de vigilar los recintos municipales de deporte, entre otras tareas.



Valores

El primer edil recuerda que el programa Millora se implantó hace unos cuatro años a nivel parcial. "Apostamos por eliminar la bolsa de comida o la beneficiencia para crear estas sinergias que son más importantes que el tíquet para ir a comprar. El proyecto Millora no es solo un intercambio monetario. Hay todo un conjunto de valores en este programa muy importantes como, por ejemplo, el valor de sentirse útil en la sociedad o de tener una jornada de formación cada viernes para aprender a elaborar un currículum o saber cómo enfrentarse de manera exitosa a una entrevista de trabajo", enumera el alcalde, que recalca los beneficios que conlleva el proyecto a nivel de municipio.

Para poder ampliar el programa Millora, el alcalde explica que optará por un decreto provisional para poder hacer una modificación de crédito y poder pagar facturas, unas modificaciones que una vez se puedan celebrar los plenos deberán ser aprobada en sesión plenaria.



El reto Vaciar el congelador de casa

El alcalde de Capdepera también utiliza las redes sociales del Ayuntamiento para comunicar las novedades del COVID-19 a los ciudadanos. Además de hacer mucha incidencia en la importancia de quedarse en casa, esta semana ("que es la que habrá el pico más alto de contagios") ha lanzado un reto a los gabellins: limpiar la nevera y el congelador. "Primero que se terminen todo lo que tienen en el congelador para evitar salir a comprar". Luego les insta a compartir las fotografías a través de las redes sociales.