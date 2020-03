El Banco de Sangre anima a seguir donando

El Banco de Sangre y Tejidos de Balears (Bstib) ha pedido esta semana a la población que siga acudiendo a donar para asegurar las trasfusiones a quienes las precisan. Desde el Banco de Sangre aseguran que el virus SARS-CoV-2 "no se transmite ni por donación ni por transfusión", ya que no afecta a la sangre y han incidido en que las salas de donación "son espacios seguros."



Més pide a la ONU que garantice la atención médica a los saharauis

Més per Mallorca se ha adherido a la campaña impulsada por asociaciones y entidades sociales para pedir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga y garantice la asistencia médica y el bienestar de la población de los territorios ocupados del Sáhara durante la crisis causada por la pandemia del Covid-19. El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Baleares, Miquel Ensenyat, ha asegurado que la población saharaui "no está exenta de los riesgos que supone la pandemia del coronavirus", sobre todo en los campos de refugiados debido a la "falta preexistente de nutrientes necesarios" y de dolencias crónicas, ha explicado la formación este jueves en una nota. Efe



Vox y el pi exigen que se cumplan los protocolos en las residencias

Vox en el Consell de Mallorca ha exigido conocer si se cumplen los protocolos de seguridad en las residencias de mayores de la isla debido a la "preocupante" cifra de fallecidos por coronavirus registrada en diferentes centros del país. El partido calificó ayer de "vital" para los ancianos y los trabajadores que los atienden que se estén cumpliendo las pautas de seguridad durante la crisis sanitaria porque "se trata de personas especialmente vulnerables", explicó Vox ayer en una nota. Por su parte, El PI-Propuesta per les Illes Balears pidió a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes realizar tests de coronavirus "de forma masiva" a los usuarios y profesionales de las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas de las islas. Efe



Ciudadanos pide eximir a los autónomos agrarios de pagar las cuotas

El Grupo Ciudadanos en el Parlament presentó ayer una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno central a "la exención" del pago de las cuotas por parte de los autónomos agrarios, así como a "la exclusión del pago de impuestos" correspondientes al periodo de duración de la situación de alarma. Cs exigió también, "dada la dificultad de la situación", que los trabajadores autónomos de este puedan acogerse a "una tarifa plana de 60 euros" durante el año posterior al estado de alarma y que se les bonifiquen las contrataciones de personal durante el periodo de crisis. E.P.



Xarxa municipalista solicitan paralizar toda actividad no esencial

La Xarxa Municipalista de Mallorca pide paralizar toda actividad no esencial con el objetivo de conseguir un confinamiento "total y efectivo". Así lo pidieron ayer en un comunicado, en el que señalaron que debido a la situación extraordinaria de crisis sanitaria que ha generado la expansión del Covid-19, "tenemos claro que la prioridad es la vida y la salud de la spersonas", por ello solicitan la paralización de toda actividad no esencial, ya que, dicen , "la prioridad es cuidar de las personas". Efe



Concesionarios quieren que se declaren ERTEs "por fuerza mayor"

La Asociación Balear de Distribuidores de Automóviles (Aseda), en línea de lo que está solicitando la patronal nacional FACONAUTO, pide que se "autorice la declaración de ERTEs por fuerza mayor como única posibilidad viable para mantener el empleo de 5.000 trabajadores directos en las islas", según explicaba ayer en un comunicado, en el que la asociación añadió también que "es urgente que se reconozca de forma automática la resolución de los expedientes". redacción