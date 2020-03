El Gobierno declara "servicio esencial" seis hoteles de Mallorca, uno de ellos por error

El Gobierno central autorizó ayer la apertura como servicios esenciales de seis hoteles de Mallorca. Estos seis establecimientos turísticos, repartidos entre Palma y Platja de Palma, sólo podrán alojar o prestar servicios a personal sanitario desplazado, a transportistas que garantizan el abastecimiento o a responsables de otros sectores estratégicos, como servicios de suministro de agua, de energía o de telecomunicaciones. Si bien estos hoteles realizarán el servicio de manera voluntaria, el listado incluye uno por error.

El ministerio de Industria publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un listado de hasta 370 establecimientos hoteleros de toda España para prestar alojamiento a los trabajadores de servicios esenciales. De ellos, 14 se encuentran en Balears, seis en Mallorca. Los hoteles de la isla incluidos en el listado del BOE son el Catalonia Majorica de Portopí, el Samaritana Suites en el centro de Palma, el Hotel Abelux en el Eixample de la ciudad y los hoteles Plaza Son Rigo, Jade y Pabisa Orlando en Platja de Palma.

Las administraciones pidieron el pasado sábado, a través de las federaciones hoteleras, establecimientos voluntarios para asumir este servicio esencial en las islas. Según explican desde la gerencia de uno de los hoteles incluidos en el listado, se priorizaba apartahoteles y en determinadas ubicaciones. De hecho, se puede observar que los hoteles seleccionados son o cercanos al aeropuerto, al puerto o, en el caso del Abelux, es uno de los hoteles con mejor conexión hacia Son Espases.

Sin embargo, según la Confederación Hotelera Española (CEHAT), la lista incluye errores ya que cuenta con hoteles cerrados o que han hecho ERTE y uno de los que planeaba cerrar era precisamente el hotel Abelux.



La lista se puede modificar

Si bien la propia patronal hotelera recuerda que el Gobierno puede confiscar bienes para uso público, mostró su sorpresa de que se hayan incluido establecimientos que no se habían ofrecido voluntariamente. "No entendemos por qué no se han recogido nuestras propuestas", explica Jorge Marichal, presidente de la CEHAT.

Según detalló Delegación de Gobierno, el listado es provisional y puede ser tanto modificado como ampliado, en el caso de que haya habido errores o malentendidos a la hora de incluir algunos de los hoteles.

La orden ministerial establece que se mantendrán cerrados al público en general pero deben permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento de productos alimentarios, así como servicios complementarios, reparación de redes de telecomunicaciones y de datos, suministro de energía y agua, transporte de mercancías o de viajeros. Además del servicio de alojamiento deben ofrecerles servicio de manutención.