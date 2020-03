El 41,2% de los baleares, preocupados por el paro

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado ayer, revela que el 41,2% de los residentes en Balears tiene como principal preocupación el paro. Asimismo, un 11,5% asegura que teme tener problemas económicos para afrontar su vida diaria. El estudio sociológico fue elaborado antes de decretarse el Estado de Alarma por el coronavirus y el anuncio masivo de Expedientes de Regulación Temporal (ERTE) por parte de las empresas. En caso contrario, el porcentaje de isleños que tienen como principal preocupación el desempleo habría sido mayor.

En cualquier caso, también es significativo que un 21,3% de los isleños ya manifiesten, según el Barómetro, que la calidad del empleo en Balears es precaria.

La encuesta se ha realizado con pocas entrevistas y en su enunciado el propio CIS advierte de que dado el bajo número de entrevistados, la prospección "no puede alcanzar significación estadística por las insuficientes entrevistas realizadas".

De todas formas, el CIS pregunta por la pandemia cuando todavía no había prácticamente llegado a Europa. Por ello sus preguntas están relacionadas con China, que en aquellos momentos vivía el epicentro del Covid-19. Una de las preguntas que realiza es si, a raíz del coronavirus, volverá a acudir a comercios o restaurante chinos o orientales. En el caso de Balears, un 11,5% responde que no y el 88,5% asegura que ello no es ningún problema.

La segunda pregunta está relacionada con si quiere que sus hijos, después de la epidemia, se sigan relacionando con personas orientales. El 12,3% de los isleños responde que no quiere que sus hijos vayan a clase o jueguen con personas de países orientales. No obstante, un 87,7% asevera que no tiene ni tendrá ningún problema con que sus hijos compartan aula y juegos con otros chicos de China.

En el ámbito político, a nivel nacional el CIS mantiene la intención de voto en favor del PSOE en porcentajes similares a los de Balears. De hecho, un 21,3% de los encuestados en las islas prefiere que Pedro Sánchez sea el presidenta del Gobierno. Le sigue muy de lejos, con un 9,8%, Inés Arrimadas (Ciudadanos); Pablo Iglesias (Podemos) con el 6,6%, Santiago Abascal (Vox) con el 4,9% y en última posición se sitúa el líder del PP, Pablo Casado, con solo el 1,6% de baleares que lo prefiere de presidente del Gobierno.

Sobre la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el 19,7% de los isleños considera que es buena, el 23% la califica de regular, mientras que el 18% considera que la gestión socialista es mala.