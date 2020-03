El mensaje de esperanza y tranquilidad de una estudiante mallorquina confinada en Perú

Silvia Pérez, esudiante de Educación Social de la UIB, está en cuarentena en Perú donde viajó para hacer unas prácticas. Ha publicado un vídeo donde anima a la superación personal a toda la gente que está atrapada por el coronavirus a miles de kilómetros de sus hogares

Silvia Pérez es una estudiante mallorquina de cuarto de Educación Social de la UIB. El pasado día 8 llegó a Perú para hacer unas prácticas en una ONG con niños y adolescentes humildes de la ciudad de Piura. Se encontró que al llegar a Perú ya entró en cuarentena y en estos momentos está confinada a miles de kilómetros de Mallorca, pendiente de una posible repatriación y no sabe cuando podrá volver a su casa de Palma. Ella ha colgado un vídeo en las redes donde, en vez de mostrar su frustración y pese a estar en el otro lado del mundo, lanza una mensaje de ánimo y de esperanza a las personas que están en su misma situación y por culpa del coronavirus no pueden regresar a sus hogares. "Hay que aprender a vivir con la incertidumbre y pensar que nos tenemos a nosotros mismos para superar esta situación", afirma Silvia Pérez en su mensaje.

Esta estudiante mallorquina obtuvo una plaza de la Oficina de Cooperación Internacional del Govern el pasado mes de octubre para realizar las prácticas de su carrera en una ONG de Perú, conocida como CANAT y que recibe fondos del Fons Mallorquí de Solidaritat. Al llegar a Perú, el pasado día 8 de marzo, fue a la ONG para empezar su actividad pero le dijeron que al venir de España debía pasar una cuarentena por el coronavirus. "Desde el día 11 estoy en la casa donde me tenía que alojar con dos españolas más. Nuestra cuarentena por venir de España se juntó con la que decretó el Gobierno peruano para todo el país. Así que no he podido hacer nada de lo que vine a hacer en Perú", explica Silvia Pérez.

Se animó a hacer el vídeo, relata, porque le llegaba información de personas que estaban en la su misma situación, confinados a miles de kilómetros de sus hogares, muy nerviosas y con miedo. "El miedo es el peor compañero en una situación así y más si tienes que estar encerrada", apunta.

"Sé -añade Silvia Pérez- que para ayudar a otra gente primero debo dar ejemplo y yo estaba tranquila. Yo viene al Perú a trabajar con otras personas, niños humildes de 0 a 12 años, y mi labor debía estar enfocada al crecimiento personal de ellos. Por esto pensé que podía hacer lo mismo desde casa para otras personas que están en la misma situación que yo. al otro lado del mundo de su casa".

Ha hecho numerosas gestiones con el consulado y la embajada, pero no le han dado ninguna solución para poder regresar a Mallorca. El lunes, apunta, recibió un correo y le decían que habían registrado su solicitud de repatriación y que van a hacer todo lo posible para devolverlos a España. Ella está allí con dos españolas más: "Me dijeron que están en conversaciones con dos aerolíneas para trasladar a todos los españoles que estamos fuera de Lima, yo estoy Piura".

Algunos de los mensajes que manda Silvia Pérez en su video: "Pase lo que pase os tenéis a vosotros mismos para afrontar cualquier tipo de situación y debemos aprender a vivir con la incertidumbre, buscar la tranquilidad y evitar la histeria colectiva. No miro muchas noticias ni vídeos negativos, lo importante es estar con nosotros mismos y siempre habrá otra gente que os va ayudar. Nos es necesario preocuparse con antelación de lo que va a pasar. El ser humano está acostumbrado a controlarlo todo y esto nos está enseñando que no podemos. A medida que nos vayan llegando las situaciones, las iremos afrontando".