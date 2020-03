Company: "Los profesionales sanitarios están poniéndose en riesgo por falta de material"

El presidente del PP de las Balears, Biel Company, ha afirmado esta mañana que "desde el Partido Popular" están "al lado de las autoridades sanitarias en la crisis del coronavirus", si bien ha señalado que "lamentablemente" observan "cómo el Govern balear va a remolque del Gobierno nacional, al que a su vez le ha faltado previsión y coordinación" y ha pedido que "Balears empiece a tomar decisiones valientes y a liderar esta crisis".

"Ahora es momento de salvar vidas y de liderazgo, pero usted ha ido a remolque", ha afirmado Company, refiriéndose a Francina Armengol, presidenta del Govern, a quien ha ofrecido el apoyo del PP balear para hacer frente a esta crisis. "No espere las órdenes de Madrid, deje de ser una presidenta a la espera de lo que diga el PSOE de Madrid", le ha exigido el presidente del PP, que ha denunciado que, con la falta de material sanitario en Balears, se está poniendo en peligro la salud de los profesionales de salud.

Company ha hecho hincapié en la "limitación" del material sanitario en hospitales y en centros de salud. "Los sanitarios se están rebelando, se están jugando la piel, las enfermeras sin equipos de protección; así no podemos seguir", ha afirmado. El presidente del PP ha apuntado que "ha habido comunidades autónomas que sí han sabido anticiparse y han comprado material sanitario. En Balears no ha habido esa previsión y, lamentablemente, en una situación como la actual, cada día cuenta". Además, el 'popular' ha destacado que esta falta de previsión también ha marcado la acción del Gobierno central, que "ha reaccionado tarde, pese a ver lo que estaba ocurriendo en países como Italia o China".

Company ha señalado que "llevar a cabo una oposición responsable no es lo mismo que ser sumisos" y ha reiterado su petición de que los profesionales sanitarios dispongan del material necesario "de inmediato". "No puede ser que actualmente, los profesionales no estén realizando su trabajo en condiciones de máxima seguridad para todos y se estén poniendo en riesgo", ha dicho el dirigente popular, al tiempo que ha pedido "transparencia" al Govern y ha criticado "noticias como las que hemos conocido estos días sobre la persecución por parte de la dirección de Son Espases a quienes hablasen con la prensa".