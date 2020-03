Una mallorquina ilustra el confinamiento para 'Vogue'

El viernes pasado se publicó en el portal web de la editorial de moda Vogue la pieza Oda a la vagancia: di no a la hiperactividad en tiempos de cuarentena. Ilustraba el texto un colorido y desenfadado dibujo firmado por Malen Company, una ilustradora de Palma, afincada actualmente en Barcelona. "Empecé, medio en broma, a compartir en Instagram (@itsmalenco) imágenes que reflejaban la cotidianidad de mi cuarentena. Los primeros días, lejos de toda mi familia, fueron difíciles. Así que para animarme a mí y a los míos empecé a dibujar escenas de mi día a día en plena crisis de coronavirus", explica Company. Una de esas imágenes llegó hasta las manos de una redactora de Vogue y, después de charlar un rato con la mallorquina a través de la red social, surgió la colaboración: "Me hizo mucha ilusión. Era algo que ya había intentado, también con otras editoriales. Como no había pasado nada pensé que bueno, quizás dentro de unos años... Es un lujo haber trabajado para Vogue, mi aspiración es trabajar para publicaciones de moda", dice la artista, que hace un mes –"¡por suerte!– terminó su posgrado en Ilustración de Moda en la escuela LCI de Barcelona.

Además de la que le publicó en Vogue, las imágenes que Company, que está graduada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, ha publicado estos días reivindican el derecho a sentirse mal. "Empecé a ilustrar el encierro en casa para reírme de la situación. Y para decir, también, que ya basta de dar una visión romántica del confinamiento", expresa, "desconectar de tu entorno duele, así que no voy a sentirme mal por estar todo el día en pijama".

Con un estilo desenfadado, divertido y colorido, con toques pop, la palmesana retrata las nuevas "situaciones normales": tomar una copa de vino delante de la pantalla con una amiga un viernes por la noche, comer en la cama, hacer tareas domésticas en batín o llorar en el sofá, haciendo uso de todo el papel higiénico acumulado compulsivamente en los hogares. Company señala –sonriente y desde la pantalla– que la repercusión que han tenido sus dibujos le ha sorprendido. "Todos estamos en la misma situación. Es un buen momento para crear contenido porque la gente lo necesita, es importante distraerse", señala. En este sentido, ha compartido en su Instagram un enlace con tres dibujos descargables para que la gente los imprima y los pueda colorear.

Este último año, participó en la Nit de l'Art de Palma, en la exposición colectiva de la tienda Xocolat y realizó un encargo para el Govern. Además, su Trabajo de final de grado de Bellas Artes fue uno de los seleccionados para exhibirse en la muestra Sense títol que organiza la UB, que reúne las mejoras obras finales de cada especialidad del grado. Desde su iPad, la ilustradora dibuja a sus referentes o a personalidades del mundo de la cultura, sobre todo pop, que le inspiran, en concreto de los ámbitos del cine, la música y la moda. La inmensa mayoría son mujeres y, muchas de ellas, raras, frikis. A ellas les ha dedicado su primer libro, el resultado de su trabajo final del posgrado: Nerd is the New Cool. En esta publicación ilustrada, Company reflexiona sobre cómo la rareza le ha tomado el pulso a la belleza canónica: "Es una revisión de cómo la cultura pop y la historia del arte han generado un cambio social donde reina lo extraño, disruptivo, marginal e incluso lo feo ", apunta la palmesana.