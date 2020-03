Los arquitectos de Balears ven "imposible" cumplir las normas de protección contra el virus en las obras

Los arquitectos de Balears consideran que las normas para prevenir contagios por coronavirus en las obras de construcción pactadas el lunes entre el Govern y el sector son en la práctica irrealizables. "Reconocemos el trabajo que se hace desde la Conselleria, pero si realmente tenemos que seguir ese protocolo al pie de la letra, la mayoría de las obras son inviables", afirma la decana del Colegio oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB), Marta Vall-Llossera.

"Por ejemplo, es imposible cumplir la distancia de dos metros porque la gran mayoría de trabajos que se hacen en una obra se tienen que ejecutar entre dos o varias personas", añade.

Los arquitectos consideran que para garantizar la salud de los obreros tendrían que usar equipos de protección individual, opción que descartan ante la escasez de estos materiales. "Entendemos que esta es una situación nueva, pero consideramos que solo deberían hacerse los trabajos necesarios para dejar la obra en buenas condiciones antes de clausurarla", subraya Vall-Llossera.

La construcción es uno de los pocos sectores que pueden continuar con su actividad tras la declaración del estado de alarma el pasado día 14, pero también ha quedado excluido de las medidas de protección económicas para empresas que se han visto obligadas a cerrar.

"Nosotros tenemos además la responsabildiad de decidir mantener abierta o cerrada una obra si no cumple con los requisitos. Sabiendo que si las cerramos habrá un perjuicio porque no se cumplirán los plazos de entrega y habrá unas penalizaciones económicas que no están cubiertas", explica la decana.

Asimismo, Vall-Llossera reclama proteger a las empresas del sector para "tengan la capacidad de generar más puestos de trabajo cuando todo esto haya pasado".

Hay que recordar que los intaladores de Baleares han pedido hoy la suspensión de las obras o autorización para cerrar sus empresas al considerar "inviable" mantener con la actividad y prevenir contagios.