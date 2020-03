68 sanitarios infectados y 350 vigilados

Un total de 68 sanitarios del Servei de Salut se han contagiado con el nuevo coronavirus y otros 350 se encuentran en vigilancia activa, en sus domicilios, para detectar lo antes posible la aparición de síntomas preocupantes.

Estas cifras, correspondientes al día de ayer, coinciden grosso modo con las facilitadas por el portavoz del comité autonómico de gestión de enfermedades infecciosas, Francesc Albertí, que señaló en su comparecencia diaria ante los medios de comunicación que había 50 sanitarios contagiados con el SARS-CoV-2 cuando el recuento realizado hospital por hospital por este diario arroja un total de 68 sanitarios con pruebas positivas.

Si se suman ambas variables, contagiados y en vigilancia, la afectación total del personal sanitario, 418, supera los 400 casos generales comunicados ayer. Pese a que Albertí minimizó el grado de contagios entre los sanitarios, "han dado positivo un 0,4% del total de la plantilla", apuntó, lo cierto es que todos los hospitales tienen afectados.

Así, Son Espases sería el centro más afectado por la pandemia y tendría a 169 trabajadores sanitarios (entre ellos 18 que se dedican a tareas administrativas) en cuarentena por haber tenido contacto con una persona infectada y a 30 efectivamente contagiados con el nuevo virus, detallaron fuentes del departamento de comunicación del hospital que añadieron que la mayoría de los emplados aislados en sus casas continúan realizando trabajo a domicilio.

A continuación vendría Son Llàtzer, hospital con un total de 14 sanitarios infectados y 63 aislados. Siguiendo en Mallorca, el comarcal de Inca padecía ayer la merma de 26 de sus trabajadores, 11 de ellos con positivos confirmados y 15 en vigilancia activa.

Ocho médicos afectados



El hospital de Manacor tenía a 17 profesionales en esta situación que su directora gerente, Catalina Vadell, desglosó por categorías profesionales y situación. Así, el centro de la comarca de Llevant padecería 6 casos positivos (5 médicos, uno de ellos ingresado en la UCI, y una enfermera) y 11 en "situación preventiva" (3 médicos, 5 enfermeras, 2 auxiliares y 1 administrativa).

Fuentes del servicio de Infecciosas de este último hospital explicaron que a los sanitarios que se hallan en cuarentena en sus casas sin ningún síntoma de enfermedad respiratoria no se les practica ninguna prueba hasta los 7 días en esa misma situación y que, si en ese momento sale negativa, son los servicios de Salud Laboral los que deciden sobre su reincorporación o no. "En estos casos no son necesarios los dos negativos consecutivos que solo deben cosechar los pacientes ingresados por este virus antes de recibir el alta", aclararon.

En caso de que el trabajador en vigilancia refiera síntomas, se valora clínicamente su estado para realizarle una prueba diagnóstica o aconsejarle que acuda directamente a Urgencias, añadieron.

Por último, en el Área Asistencial de Menorca (con el Mateu Orfila como centro de referencia), había ayer 3 sanitarios infectados y 65 en vigilancia mientras que en la de Eivissa y Formentera (Can Misses) se contabilizaban un total de 4 positivos y 27 bajo sospecha.