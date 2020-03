Més per Mallorca reclama el confinamiento total

El coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, ha pedido este lunes al Gobierno que se aplique de forma "inmediata" el confinamiento total para frenar la expansión del coronavirus en el país. En un comunicado, el dirigente de Més per Mallorca ha reclamado más restricciones en materia de tráfico interurbano no esencial de pasajeros y la suspensión de las conexiones domésticas aéreas en todo el país durante la crisis sanitaria, así como la paralización de "toda la actividad productiva, excepto la de los servicios esenciales".

Ante un posible colapso sanitario que podría llegar a lo largo de esta semana, tal como ha puntualizado el partido ecosoberanista, Noguera ha asegurado que "hay que anticiparse a la situación y tomar las medidas adecuadas".

Ha subrayado que los ciudadanos no pueden esperar "más tiempo" para afrontar esta pandemia y que, ya que los expertos marcan el camino que hay que seguir, ha recalcado que "sería una irresponsabilidad no hacer caso", por lo que ha pedido al Gobierno "más contundencia" para proteger a la ciudadanía.

Noguera ha recordado que Italia decidió aplicar el confinamiento total en el país ante la situación descontrolada de los contagios y las muertes por coronavirus, y que los expertos prevén que la situación en España sea parecida o "peor". "Las medidas adoptadas no son suficientes", ha añadido.