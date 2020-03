La hija de Trump da las gracias a los policías locales de Algaida

El vídeo de los agentes de la Policía Local de Algaida animando las calles de la localidad, guitarra en mano y al ritmo de 'en Joan petit quan balla' está dando la vuelta al mundo. Las redes sociales se han rendido a la actuación de los agentes del municipio del Pla durante el estado de alarma decretado para la contención del coronavirus. Uno de los últimos aplausos para los policías algaidins ha llegado directamente desde la Casa Blanca.



Ivanka Trump, hija y asesora del presidente norteamericano Donald Trump, se ha sumado al reconocimiento de los agentes de Algaida compartiendo el vídeo en sus redes sociales y dándoles las gracias. "Nos llega este increible vídeo desde Mallorca, España. Gracias a todos los excepcionales hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad de todo el mundo", ha compartido la hija del mandatario desde la Casa Blanca.





An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApart pic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo