El jefe de Cardiología del Hospital de Manacor, grave en la UCI

El jefe del servicio de Cardiología del hospital de Manacor infectado con el coronavirus ha ingresado en la UCI al agravarse su estado. Es uno de los 36 profesionales de la salud que han dado positivo. Este doctor, muy apreciado en Manacor, mostraba a este diario el martes su serenidad ante el diagnóstico: "Yo mismo me auscultaré, me tomaré la tensión arterial y la temperatura, sé como evolucionan las infecciones respiratorias. Y si empeoro, me iré al hospital a que me hagan una radiografía". El médico está ingresado en cuidados intensivos, donde también permanece un paciente suyo. Otros dos cardiólogos permanecen en vigilancia activa (situación en la que se encuentran unos 250 profesionales sanitarios). Según Salud, a las 13 horas de ayer en el hospital de Manacor había ingresadas en planta seis personas con coronavirus y los dos pacientes citados en la UCI.