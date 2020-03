Los cuerpos policiales intensifican la vigilancia para evitar casos de violencia de género

La Guardia Civil y la Policía Nacional han reforzado las medidas de control en el ámbito de protección a las víctimas de violencia género con carácter prevenfivo con motivo de las restricciones establecidas por el decreto del estado de alarma para la gestión de la crisis ocasionada por el coronavirus. Los agentes han establecido mecanismos de supervisión y monitorización de cada uno de lso casos que tienen en seguimiento. En esta última semana no se ha registrado un incremento de los episodios de violencia machista en el archipiélago, según los especialistas, que han incrementado los controles.

Por otro lado, las Fuerzas de Seguridad del Estado continúan con los controles en los puertos y aeropuertos de Balears. Los pasajeros que ayer llegaron al aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, fueron 474, mientras que otros 1.387 salieron de Mallorca en los distintos vuelos programados.

Respecto a las carreteras del archipiélago, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en corordinación con las policías locales, realizaron ayer más de 350 controles de vigilancia para evitar los desplazamientos a las segundas residencias durante el fin de semana. Los agentes identificaron a más de 4.600 personas y más de 4.000 vehículos.

Se trata del mayor despliegue de los dispositivos de vigilancia de vehículos efextuado en las islas por las Fuerzas de Seguridad efectuado en las islas en cumplimiento del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma

.

La Guardia Civil levantó ayer un acta administrativa a una mujer que paseaba a su perro en la zona del faro de ses Salines junto a su vehículo, con el que se había trasladado desde su residencia en Santanyí. Los agentes también identificaron a otra ciudadana que paseaba a su perro en un carrito en Costa den Blanes (Calvià), a una distancia de un kilómetro de su domicilio. La Policía Nacional a informado en estos últimos días a varios ciudadanos de que se puede salir a la calle de forma individual para pasear al perro, pero por las inmediaciones de casa y sin reunirse con otras personas en la vía pública.