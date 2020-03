Los cuerpos policiales alertan de un aumento de estafas informáticas relacionadas con el coronavirus

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Balears alertan a la ciudadanía para prevenir estafas a través de Internet relacionadas con el COVID-19. Por ello se han creado canales de comunicación para recibir información sobre estos delitos telemáticos.

Los ciberdelintuentes han intensificado las campañas de 'phishing' con el ebjetivo de hacerse con los datos personales y bancarios de los ciudadanos desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Por este motivo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recomiendan tomar una serie de precauciones para evitar los fraudes on line, como prestar especial atención a los remitentes de los emails recibidos, evitar abrir documentos y archivos adjuntos sobre el COVID-19 en los correos electrónicos que se reciban, recelar de solicitudes de datos de salud por Internet o no descargar ni instalar aplicaciones no oficiales que tengan que ver con el coronavirus.

Además, los agentes aconsejan que ante la menor sospecha de haber sido estafado a través de Internet, se comunique lo ocurrido a la entidad b ancaria.

La Guardia Civil ha habilitado una cuenta para recibir información sobre estos delitos: ciberestafas@guardiacivil.org. Por su parte, la Policía Nacional dispone de otro canal: mallorca.participación@policia.es.

Por otro lado, Policía Nacional y Guardia Civil, en coordinación con las policías locales del archipiélago, realizaron más de 350 controles de vigilancia de vehículos en las carreteras de Balears para evitar los desplazamientos a las segundas residencias durante el fin de semana.

Los agentes identificaron a más de 4.600 personas y más de 4.000 vehículos. Se trata del mayor despliege de las Fuerzas de Seguridad del Estado en cumplimiento del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

La gran mayoría de conductores demostró su solidaridad y buena disposición para complir las restricciones acordadas para contener el virus, así como también atendió las recomendaciones de los agentes, salvo casos puntuales como una persona que ayer se dio a la fuga durante un control en Eivissa cuando se le indico que se le iba a realizar un test de alcoholemia. Luego se arrepintió y llamó a la Guardia Civil para entregarse. Los agentes arrestaron a esta persona en Cala Llonga por un delito de desobediencia grave. En Formentera un hombre fue detenido por un delito de violencia de género.

l