Auguran que lo peor de la pandemia del Covid-19 está por llegar

Lo único que parece que está claro en esta crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus es que lo peor está por llegar. Si el pasado viernes había 203 casos confirmados en las islas con cuatro defunciones atribuidas al SARS-CoV-2, para la semana que ahora comienza, la segunda de confinamiento forzoso de toda la población, los expertos consultados auguran una curva epidémica más pronunciada con muchos más casos. Y muchos críticos.

Por ello, el hospital de Son Espases ya tiene preparado un plan de contingencia para hacer frente a un aumento exponencial de pacientes críticos con el nuevo virus. Una planificación que contempla la habilitación de hasta 44 camas de UCI para pacientes con Covid-19 en estado muy grave e incluso ocupar otros espacios del hospital (como el área de reanimación postquirúrgica) como unidades de cuidados intensivos.

"Hasta el momento, que yo sepa, no hay ningún hospital de España que tenga 40 camas de UCI ocupadas por pacientes con esta patología", explica el intensivista del hospital de referencia José Ignacio Ayestarán para dar una idea del dantesco escenario al que se anticipa este plan de contingencia. "Si tuviéramos esas camas de UCI ocupadas por Covid, imagínate cómo estarían las de hospitalización normales. Habría doscientos o trescientos pacientes en planta y el hospital estaría colapsado", remacha.

Antes de empezar, Ayestarán quiere recordar la forma en la que actúan las UCI en general y la de Son Espases en particular. "Ingresamos a los pacientes para salvar sus vidas pero también valoramos antes si los tratamientos van a servir de algo, si se van a recuperar y si lo van a hacer con una calidad de vida aceptable. En estos casos de Covid-19, como cursan con insuficiencia respiratoria, antes de tomar una decisión hablaremos con los neumólogos y, por supuesto, con la familia", explica.



"Medidas fútiles"

Para este tipo de pacientes que Ayestarán detalla que serían personas de edad muy avanzada con varias patologías crónicas de larga evolución a los que intubarles "no les va a suponer ningún beneficio, se trataría de medidas fútiles porque no se van a recuperar, ya hemos dispuesto desde este fin de semana una unidad de entre 8 y 10 camas en la que recibirán el aporte de oxígeno que necesitan sin llegar a intubarles".

Respecto a la "reordenación" acometida en la UCI propiamente dicha, el intensivista recuerda que Son Espases dispone de 32 camas de cuidados intensivos y otras 4 de cuidados intermedios por las que transitan los pacientes de las primeras tras experimentar una mejoría insuficiente aún para poder ser ingresados en planta.

"Hemos ampliado las 4 de cuidados intermedios y ahora son 6. De la misma manera, en una unidad cercana que hasta ahora no se había utilizado se han instalado otras 6 camas de UCI. Todas ellas sumadas nos dan 44 camas para críticos, unos recursos que esperamos que no se llenen nunca. La planificación es la siguiente: Primero ocuparemos estas 12 camas y, si son necesarias, iremos reservando de 8 en 8 las 32 camas de la UCI también para pacientes con Covid-19", detalla Ayestarán.

Aunque este intensivista no prevé llegar a este escenario, epidemiólogos consultados no son tan optimistas y ya adelantan, desde la próxima semana, un incremento exponencial de los casos y las hospitalizaciones.

"Vamos más atrasados que Madrid (en el momento de redactar esta información en esa comunidad había 7.165 personas contagiadas y 628 fallecimientos por esta causa), nos llevan siete u ocho días de ventaja aunque, afortunadamente, las medidas de control (en referencia a la declaración del estado de alerta en vigor desde el pasado domingo) se implantaron al mismo tiempo", opina un facultativo experto en epidemias que, desde luego, descarta que esta pandemia se ataje en tan solo 14 días de confinamiento poblacional.

"Como no se han hecho las pruebas suficientes, no sabemos la situación real en la que estamos. Pero es evidente que no hemos llegado al pico (de la pandemia), y faltaría más de una semana para llegar a él", estima el experto consultado antes de permitirse una concesión: "Como vamos retrasados frente a otras comunidades, quizá tengamos una curva epidémica más benigna".

Pero que no ha llegado lo peor es algo en lo que coincide casi todo el mundo. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) publicó esta misma semana un informe en el que estimaba que el pico de la pandemia se producirá en su séptima semana y solo estamos en... la segunda. Esta sociedad científica también aportó una cifra probable de defunciones en todo el país por el nuevo virus que se movía en una horquilla de entre 36.000 y 87.000 fallecimientos.

Sin entrar a valorar estas cifras, Ayestarán concluye echando el resto: "Si se llenaran todas las camas que te he dicho, podríamos recurrir a las de anestesia y reanimación ya que, en ese escenario, se suspenderían todas las operaciones programadas y no habría pacientes postquirúrgicos".

Y sin querer generar alarma, Salud, haciendo uso de las prerrogativas que le da el real decreto que ha instaurado el estado de alarma, ya ha conseguido que la sanidad privada le ceda 21 camas de UCI (16 la Quirónsalud Palmaplanas y 5 la Miramar) y 63 de hospitalización (28 y 35, respectivamente).

Ayer por la mañana Francesc Albertí, portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, informó de que ya hay 17 pacientes en clínicas privadas:16 en camas gestionadas por Cruz Roja en la Policlínica Mirarmar y uno en Quirón Palmaplanas.



Entre un 5 y un 7% requieren UCI



Albertí también quiso llamar a la calma sobre la disponibilidad de camas de UCI: "Tenemos un cojín amplio", aseguró, "podemos estar tranquilos".

Y es que, explicó, si es necesario llegado el caso ya se han planteado habilitar como Unidades de Cuidados Intensivos los espacios de reanimación postquirúrgica "si fuera necesario", medida que también podría aplicarse en las clínicas privadas, señala, aumentando la capacidad para atender a los pacientes más graves.

En este sentido, el especialista recordó que Balears, y España, siguen los patrones normales detectados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un 80% de los enfermos de coronavirus atendidos en sus casas; menos de un 20% ingresados en hospitales y entre un 5 y un 7% ingresados en UCI.

El representante de Salud indicó que la principal preocupación del Govern es "atender bien a los pacientes que han de ingresar, a los más graves", dado que, según señaló, la atención a los que pasan la enfermedad en su casa con síntomas leves o asintómaticos está garantizada por Atención Primaria y las unidades de atención a domicilio.