"Quiero que el aplauso sea para quienes lo están haciendo bien"

Un médico del hospital de Inca ha difundido un vídeo que se ha hecho viral a través de WhatsApp en el que pide "que el aplauso de las ocho sea para todos". Sixto Ruiz Olivares anima a "salir a aplaudir cada día por los ciudadanos que lo están haciendo bien" y, de este mismo modo, que lo reciban solo quienes hayan "hecho lo que toca para frenar el número actual de contagios" y, por tanto, hayan "ayudado a minimizar la saturación de los hospitales", un hecho que ha permitido "salvar vidas", como destaca este internista en un vídeo grabado por él mismo y difundido estos días.

Quienes pueden recibir estos aplausos como suyos son los que no han "salido de casa, a no ser que fuera absolutamente imprescindible".

También van dirigidos a quienes calculan la compra para, "dentro de no arrasar, ir lo menos posible"; y a aquellos dueños de mascotas que sacan "al perro solo para cubrir sus necesidades", las del can, remarca. En definitiva, aplausos a las ocho para quienes no están "buscando trampas al confinamiento", resume en una intervención en segunda persona de poco más de un minuto.

El vídeo del doctor Ruiz sobre el homenaje diario a los sanitarios que él quiere extender a todos los que ayudan a contener el coronavirus comienza diciendo que no es un héroe ni quiere serlo. "Creo que puedo hablar en nombre de todos mis compañeros sanitarios cuando digo: no queremos que nos hagáis héroes". Pretende que lo seamos todos con pequeñas pero importantes acciones como las desglosadas.

De todos modos, sí considera "héroes" a sus compañeros en China, Italia, Madrid y "en todos los sitios donde se están desbordando los hospitales", debido a que "están dando mucho más de lo que jamás se les pagará. Ellos están siendo héroes, pero estoy seguro de que, como yo, no lo deseaban", afirma. La contribución del médico del hospital comarcal de Inca se suma a otras miles por las redes sociales para reclamar responsabilidad.