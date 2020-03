Cuatro jóvenes de Mallorca piden ayuda a Exteriores para poder salir de Sudáfrica

Cuatro jóvenes mallorquines solicitan ayuda porque se encuentran atrapados en Sudáfrica, sin posibilidad, de momento, de poder regresar a Mallorca. No solo no encuentran vuelos, sino sobre todo lo que no encuentran es la ayuda de la embajada española, ni tampoco del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque todos los vuelos que van contratando se van anulando y están desesperados por regresar a Mallorca y reencontrarse con su familia.

Tomeu Oliver, Pedro Morell, Xavier Bover y Tomeu Arbós, de momento, siguen juntos. Son cuatro amigos. El primero es de Son Ferriol y los otros tres son de Sóller. Hace meses decidieron realizar un largo viaje hasta Sudáfrica, porque tenían mucho interés en conocer la espectacular fauna de este país.

Cuando iniciaron el viaje apenas se hablaba del coronavirus. Se marcharon sin imaginarse en ningún momento que la situación iba a terminar en una pandemia mundial.

Los cuatro mallorquines se encuentran en estos momentos resguardados en el parque Kluguert. Tomeu Oliver ha explicado a este periódico que aún tienen la suerte de que en este país africano están en temporada baja y no hay muchos turistas. Sin embargo, lo que más miedo les da es la reacción que pueda tener la población local si se dispara la psicósis que se está produciendo por la extensión del coronavirus.

El joven asegura que la situación de momento es tranquila, ya que apenas se han detectado casos de contagio, pero que su deseo es regresar cuanto antes a España, ya que prefieren superar esta situación junto a sus familias y en caso, en lugar de hacerlo en un lugar extranjero donde no conocen a nadie.

Los cuatro mallorquines tenían previsto regresar el próximo día 26. Sin embargo, ya saben que el vuelo se ha suspendido, por lo que ese día no podrán volver a Mallorca.

Además la preocupación se ha agravado porque no encuentran ningún tipo de ayuda de la embajada. Han ido hasta el edificio, pero se lo han encontrado cerrado porque les han dicho que se ha detectado un caso de coronavirus y han decidido abandonar la zona e iniciar la cuarentena.

Sus familiares, mientras tanto, también están haciendo gestiones. Aunque inicialmente no les preocupaba que los cuatro amigos estuvieran en Sudáfrica, debido a la rapidez con la que se han desarrollado los acontecimientos, están alarmados y prefieren que vuelvan cuanto antes a Mallorca, ya que si la situación va empeorando, saben que será muy difícil que lleguen a la isla.

Los cuatro jóvenes lo que quieren es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha comprometido a repatriar a todos los españoles que se encuentran en el extranjero, tenga conocimiento de que ellos están solos, muy lejos de España, y que empiezan a tener miedo. De momento, ni ellos, ni tampoco sus familiares, han conseguido contactar con algún responsable de Exteriores, ya que todos los números de teléfono al que llaman, siempre contesta una voz automática.

Los cuatro mallorquines temen que la reacción de la población local, porque se han dado cuenta que cuando descubren que son españoles, debido a la extensión del virus por el país, tienen reacciones extrañas