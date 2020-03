Directores de centros educativos no tendrán que acudir a partir del lunes

Los miembros de los equipos directivos de los centros educativos de Balears no tendrán que acudir presencialmente a sus puestos de trabajo a partir del lunes, según acordaron ayer la conselleria de Educación y los sindicatos que se habían opuesto a esta obligatoriedad. El acuerdo se alcanzó en una reunión celebrada por la tarde. Horas antes, el conseller de Educación, Martí March, había defendido la obligatoriedad de que miembros de los equipos directivos acudieran por turnos cada día a los centros escolares ya que por un lado no estaban cerrados y, sobre todo al inicio de la suspensión de las clases presenciales, se trataba de una "buena" decisión, con el fin de poder planificar el trabajo que realizan los alumnos desde sus domicilios. No obstante, precisó que la Conselleria "siempre está dispuesta a negociar" y adelantó que este asunto se pondría por la tarde sobre la mesa en la reunión con los sindicatos para "analizar una situación no prevista" como esta pandemia ante la cual "hay que ir tomando decisiones" según sea conveniente en cada momento. "Todo está en proceso de reconsideración", dijo March. Además de los equipos directivos, tampoco deberán acudir a partir del lunes los trabajadores de administración y servicios de los centros