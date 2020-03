Decenas de probables enfermos mallorquines no figuran en las estadísticas del coronavirus

INGIMAGE

Balears tiene oficialmente 203 casos de coronavirus. Es decir, las autoridades sanitarias han logrado comprimir el número real de contagios a esos dos centenares. La posibilidad de alcanzar esta cifra hubiera sido negada a principios de marzo con estridencia, por los mismos gobernantes que ahora la esgrimen como más moderada que en otras regiones. En realidad es falsa, y ningún especialista sensato sostiene que el impacto de la pandemia en la comunidad pueda medirse todavía en cientos de enfermos.

El listón de los 203 infectados se ha superado ampliamente debido a que se están infradiagnosticando los contagios de coronavirus. Decenas de probables enfermos mallorquines no figuran en las estadísticas de la propagación. Presentan síntomas que los incluyen como "casos posibles", y se les recomienda el aislamiento dentro de sus propios domicilios, pero no engrosan el recuento oficial porque no se les somete a los test. Según médicos que están en primera línea de la lucha contra la propagación del virus, cifrarlos en decenas supone una estimación a la baja de la penetración de la pandemia en Mallorca.

El ministerio de Sanidad ha reconocido que la estadística no recoge a estos posibles enfermos leves que se hallan en aislamiento. El Gobierno se ha comprometido a resolver la incertidumbre facilitando test rápidos. En cambio, el Govern ha optado por la opacidad mientras remite sucesivas circulares restrictivas a todos los escalones, desde el 061 a Atención Primaria y la asistencial, con objeto de disimular el impacto real de la enfermedad sobre las estadísticas.

Muchos de los enfermos no confirmados se consideran a sí mismo víctimas del coronavirus, dada la información que han recibido y mientras pasan los días sin que se les someta a ninguna prueba. El propio personal sanitario mallorquín ha topado con serias dificultades para someterse a un test tranquilizador, según adelantó este diario. El Govern ha intentado corregir esta carencia entre sus propios funcionarios, agilizando los procedimientos. La confirmación más exacta del coronavirus se basa en la PCR o Reacción en Cadena de la Polimerasa, con una fiabilidad casi absoluta. Otros métodos serológicos ofrecen resultados con un grado inferior de confianza. Desde el estallido de la pandemia se trabaja a toda prisa en procedimientos de detección a través de moléculas vinculadas al virus, que conllevan el lastre de falsos positivos y negativos.

Las decenas de probables enfermos lastran la validez de todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Mallorca. Para alcanzar los 203 casos se tenía previsto realizar unas 125 pruebas, según había anunciado el propio Govern, un tope que ya ejerce de filtro en la medición. En cuanto a los cuatro fallecimientos registrados hasta la fecha, conllevarían un porcentaje del dos por ciento sobre los casos totales. Sin embargo, hay expertos que consideran más apropiado calcular la relación respecto de los enfermos recuperados, y ahí Balears se queda en un escalofriante cuarenta por ciento de fallecimientos frente a casos resueltos en un sentido u otro.