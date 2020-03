Cladera: "Será necesaria una reconstrucción social"

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, aseguró durante su comparecencia de ayer que la crisis provocada por el coronavirus dejará a muchas personas de Mallorca en situación vulnerable. Por este motivo, Cladera aseguró que las instituciones deberán encabezar "una necesaria reconstrucción social".

En este sentido pidió que se flexibilice más las reglas de gasto de la institución insular y de los ayuntamientos. "Es cierto que el Gobierno ha flexibilizado, pero no es suficiente y pedimos que se nos permita utilizar este dinero para la reconstrucción social y económica que tendremos que hacer después del coronavirus", indicó Cladera. En concreto, la presidenta insular se referió a que se deberán habilitar ayudas a las personas que queden en situación más vulnerable después de esta crisis. Hay que tener en cuenta que el Consell cuenta con unos 20 millones de superávit del año anterior y los ayuntamientos de Mallorca unos 500 millones. Sin embargo, no los pueden destinar a temas sociales a raíz de la prohibición de la Ley Montoro, que solo permite utilizarlos para reducir la deuda. También apuntó que se dará asesoramiento jurídico y económico a los ayuntamientos y que las obras de carreteras no se paralizarán.

Por otra parte, agradeció a la Federación Hotelera de Mallorca la donación de camas para habilitar el polideportivo de Sant Ferran para los sin techo. En este sentido indicó que las 50 plazas disponibles ya están ocupadas.