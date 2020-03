Un sanitario infectado: "Yo mismo me auscultaré, me tomaré tensión y temperatura y, si empeoro, iré al hospital"

"Yo mismo me auscultaré, me tomaré la tension arterial y la temperatura, sé como evolucionan las infecciones respiratorias. Y si empeoro, me iré al hospital a que me hagan una radiografía".

Con esta serenidad, propia de una persona que sabe lo que hace, se expresaba un profesional sanitario del hospital de Manacor que ha dado positivo por coronavirus tras sentir molestias y algo de fiebre el lunes por la tarde. "No tenemos ningún paciente con coronavirus y he tenido que ser yo el primero", lamentaba este sanitario que además ostenta la jefatura del servicio de Cardiología del hospital comarcal.

El martes le realizaron la prueba y los resultados se conocieron ese mismo día por la noche, por lo que este jefe de Cardiología es uno de los 14 sanitarios infectados de los que informó ayer Francesc Albertí, portavoz del comité de crisis creado por el coronavirus. Un portavoz que confirmó que Mallorca acumulaba al menos 11 de los 20 nuevos contagios por coronavirus conocidos ayer que en toda la comunidad ya suman 112, veinte más que los de la jornada precedente.

La comunidad en su conjunto cerró el día con los citados 112 positivos entre los que hay que contar los cuatro pacientes curados, los dos fallecidos y los cinco que se encuentran ingresados en la UCI. La evolución clínica del resto no sería preocupante, tranquilizó Albertí.

"No, no tengo ni idea de dónde he podido contagiarme. Aunque he estado con mi hija, por eso de la suspensión de las clases, y el otro día ella estaba con un poco de fiebre", sopesaba el profesional contagiado cuál habría podido ser el origen de su infección.

"La fiebre me subió el lunes por la tarde aunque ya el domingo empecé a encontrarme mal, malestar que atribuí al cansancio porque acababa de salir de una guardia el sábado", rememora.

Este profesional, que reclama el anonimato porque, aduce, "he visto a muchos pacientes en los últimos días y no quiero que entren en pánico", revela que a consecuencia de su positivo se han tenido que poner en cuarentena el resto de profesionales de Cardiología del centro de Llevant.



Sin cardiólogos en Manacor



"Trabajamos en un espacio bastante reducido y por tanto todos mis compañeros han tenido que ponerse en cuarentena. En total somos 5 cardiólogos, 2 enfermeras y una auxiliar", detalla.

Preguntado cómo van a garatizar la asistencia cardiológica en el hospital de Manacor con todo el servicio en cuarentena, este profesional señala que con teletrabajo e interconsultas telemáticas así como interpretación de electrocardiogramas a distancia.

"Además, los internistas y los médicos de urgencias tienen conocimiento y criterio para detectar patologías cardiacas. Asimismo, estamos en trámites con Son Espases para que un cardiólogo de ese hospital se pueda desplazar hasta el nuestro", concluye.

Volviendo a los datos facilitados ayer por el portavoz oficial del comité de crisis autonómico, Albertí detalló que en Son Espases había 27 personas ingresadas por Covid-19, una de ellas en la UCI; Son Llàtzer tendría a 15 personas con esta patología, 3 de ellas en cuidados intensivos; el comarcal de Inca tiene ingresados a 3 pacientes y el de Manacor a ninguno más allá de este profesional que está pasándola en su domicilio.

En el resto del archipiélago, según informó el también subdirector asistencial, hay 4 personas ingresadas en Can Misses mientras que otras 6 estarían siendo atendidas domiciliariamente en la Pitiüsa mayor. En el Mateo Orfila de Maó hay 4 hospitalizados, 1 de ellos en la UCI , y otras 4 personas atendidas en sus casas.