Mallorquines atrapados en Asia por la crisis del coronavirus

Un eterno viaje de vuelta. En Indonesia, Filipinas, Tailandia y Singapur hay residentes de la isla tirados en los aeropuertos. Algunos han podido pagar una habitación en algún hotel, un gasto con el que no contaban. Todos tendrían que haber vuelto ya a sus casas, o estar en otro país de su ruta viajera, pero la pandemia del coronavirus les ha obligado a comprar otro billete de vuelta porque les cancelaron el que tenían previsto coger

Un grupo de ocho amigos de Mallorca (de Inca, sa Pobla, Búger y Ariany) se encuentra atrapado en Filipinas. Si no hay cambios de última hora, hoy cogerán un vuelo desde la ciudad de Cebú hacia Hong Kong, para después ir hasta Londres y de la capital inglesa a Barcelona (la previsión es que lleguen mañana, sobre las once).

Ya tendrían que estar en sus hogares de la isla, no obstante, las consecuencias de la pandemia del coronavirus, como la limitación de vuelos y movimientos o el cierre de la fronteras de algunas provincias, concretamente las de Manila, les obligaron a permanecer en el país asiático. Los viajeros, que han estado reclamando la atención de la embajada española sin éxito alguno, son Biel Martín, de Búger; Loli Román, Silvia Sales, Pere Caimari, Miquel Mercant y Joan Coll, de Inca; Caterina Cardell, de sa Pobla; y Maria Antònia Mestre, de Ariany.

El grupo de amigos tenía que arrancar su vuelta a casa el lunes. Se encontraban en la isla de Siargao y tenían un vuelo interior hasta el aeropuerto internacional de Manila, desde donde arrancarían su ruta aérea para regresar a Mallorca. Los problemas empezaron cuando les cancelaron este primer vuelo (Siargao-Manila), puesto que la capital de Filipinas estaba totalmente cerrada: "Nadie podía entrar ni salir de Manila. Además, nos dijeron que también cerrarían Siargao y que teníamos que irnos", relata el inquer Miquel Àngel Mercant. Dada la gravedad de la situación y la incertidumbre, y tras haber perdido el vuelo que les llevaría hacia España (desde Manila), contactaron con el consulado español de la capital. La institución les recomendó viajar lo antes posible a una ciudad de Filipinas con aeropuerto internacional.

Siguiendo los consejos del consulado, volaron de Siargao a Cebú, donde llegaron el mismo lunes. Allí se encontraron con más de sesenta españoles con los mismos problemas: vuelos cancelados, poco dinero y poca respuesta y ayuda institucional.

"Encontramos un hotel cerca del aeropuerto de Cebú, donde hemos permanecido estos días. El miedo que tenemos ahora es que nos cancelen el vuelo del jueves [hoy para el lector]. Las soluciones que nos da el consulado son muy pocas, y las aerolíneas se aprovechan de esta situación poniendo vuelos a precios desmesurados", cuenta la poblera Catalina Cardell, que asegura que hay gente "durmiendo en la calle porque no tiene dinero para comprar más vuelos y pagar un hotel". Cardell grabó un vídeo que compartió en redes sociales explicando la situación en la que se encuentran y reclamando ayuda a las autoridades españolas para que les ayuden a volver a Mallorca lo antes posible.

La "broma", dice Mercant, les ha costado, de momento, unos 1.000 euros por cabeza: "Entre los ocho que somos tuvimos que reunir 9.000 euros". El inquer también critica la dejadez del consulado: "Hemos llamado varias veces y no son claros con lo que tenemos que hacer. Ahora nos dicen que solo atienden emergencias", apunta, "nos sentimos desamparados". Su deseo es que hoy puedan volar, y llegar mañana a Barcelona. No obstante, tienen miedo: "No sabemos si tendremos problemas en las otras ciudades de la ruta, es algo que puede pasar. Y estamos todo el rato mirando si se cancela el vuelo a Hong Kong", señala la de sa Pobla.

Shari Mas y Jazmín, en Bali, donde les anularon su billete de vuelta a casa el martes. S.M.

No solo en Filipinas hay mallorquines que desean regresar a casa. Dos, Shari Mas y Jazmín, residentes de Calvià, se encuentran en Indonesia, concretamente en la isla de Bali; el manacorí Marc Mas, en Tailandia, junto a su novia Sara Ferrera; y Marta Mas, hermana de Marc, en Singapur. Los cinco se encontraron en Bali, donde ahora solo quedan las de Calvià.



Indonesia, Tailandia y Singapur

Shari y Jazmín están desesperadas: tenían que viajar el martes hacia Singapur, y de allí hacia Europa, pero la aerolínea les comunicó un cambio de itinerario la semana pasada. La nueva ruta indicaba que volarían desde Bali a Hong Kong. No obstante, desde la compañía les avisaron de que sus billetes habían sido anulados. El avión despegó dejando a las dos muchachas en la isla de Indonesia. Para intentar solventar esta situación, visitaron el consulado español de Bali. Allí les consiguieron billetes, pero la fecha de salida es el domingo, 22 de marzo, algo que ha obligado a Shari y Jazmín a reservar una habitación en un hotel durante seis días más; unas pernoctaciones que pagan de su propio bolsillo.

Ahora, ven como los vuelos comerciales con los que podrían regresar a España se están suspendiendo constantemente debido a la alarma mundial que ha ocasionado esta crisis sanitaria. A esto se le añade un problema más: no las aceptan como pasajeras por su condición de ciudadanas españolas, "se creen que estamos infectados con el coronavirus".

Sobre esto, la madre de Shari, Morag Drummond, sospecha que en realidad las compañías aéreas lo que no quieren en estos momentos es trasladar en sus aviones a pasajeros españoles, ya que se piensan que están contagiados por el virus. Por eso, Drummond recuerda que ni su hija ni su amiga están enfermas, ya que se marcharon sanas y en Indonesia no se han detectado apenas casos de coronavirus. Su única certeza es que tienen un billete de avión para el domingo, pero tendrán que esperar hasta entonces para ver si podrán volar e iniciar su viaje de vuelta a casa.

Marta, Marc y Sara llevaban cinco meses viajando por el continente asiático. Tenían previsto volar a Australia estos días. No obstante, fueron avisados de que no podrían entrar en el país por la crisis del coronavirus. Cuando estaban en Bali, sus caminos se separaron, aunque el objetivo de todos es volver a Manacor.

Así, Marc y Sara viajaron hasta Tailandia, mientras que Marta fue, junto a otra mujer española, la única pasajera a la que permitieron subirse a un avión en dirección a Singapur. Marta lleva más de un día esperando a que le permitan coger otro vuelo que la lleve a Europa. Explica que no tiene la posibilidad de desplazarse a la embajada española de Singapur, dado que si pone un pie fuera del aeropuerto, automáticamente la pondrán en cuarentena y no podrá salir del país en mucho tiempo. Además, apunta que los contactos telefónicos son casi imposibles.

La dificultad empieza ahora, ya que ni Marc ni Marta ni Sara tienen la posibilidad, de momento, de regresar a Europa porque la mayoría de compañías están suspendiendo todos los vuelos de vuelta.

Marta Mas, en el aeropuerto de Singapur. M. M.

Los dos hermanos y Sara están, literalmente, tirados en el suelo de dos aeropuertos de Asia, sin saber cuándo podrán regresar a Mallorca. Tampoco tienen la posibilidad de quedarse en un hotel porque no les están aceptando.

Nunca un regreso a casa había sido una aventura tan impredecible como el viaje previo.