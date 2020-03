Los farmacéuticos advierten que ni la orina infantil ni el ajo sirven contra el coronavirus

La psicosis por la pandemia del coronavirus está provocando la difusión de innumerables falsos remedios caseros que no tienen ninguna base científica ni efectiva contra la enfermedad. Se difunden en redes sociales y a través del boca a boca como milagrosos y mucha gente cae en la trampa de probarlos. Por este motivo, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España ha recopilado todos estos falsos remedios caseros y ha editado una guía que la ha llamado "antibulos". El objetivo es alertar a la población que la aplicación de estas prácticas no servirán para combatir la propagación del virus y, además, recomendar la búsqueda de información en canales y medios oficiales. Los bulos se han recopilado tanto de casos prácticos de personas que han acudido a las farmacias preguntando por los remedios como de difusiones en las redes sociales de estas falsas curas milagrosas.

Entre los bulos más rocambolescos que han recopilado y desmontado desde los Colegios de Farmacéuticos es que la orina infantil o la ingestión de grandes cantidades de ajo ahuyentaba el virus. Asimismo, recuerdan que los secadores de manos no matan al virus o que el uso de lámparas de radiación ultravioleta no sirve para esterilizar las manos y pueden causar irritaciones. De igual modo, han tenido que desmentir que el consumo de cocaína es efectivo contra el COVID-19. Añaden que la cocaína es una droga "estimulante y adictiva y que provoca graves efectos secundarios".

A continuación la lista de bulos que ha tenido que desmontar el Consejo General de Colegios Farmacéuticos:

— Los secadores de manos no matan al virus.

— No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar irritación de la piel.

— Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo.

— Enjuagarse la nariz con una solución salina no previene la infección por el nuevo coronavirus.

— El ajo no ayudara prevenir la infección por el nuevo coronavirus.

— El aceite de sésamo no mata al nuevo coronavirus.

— No existe ninguna evidencia de que la ingestión de líquidos calientes tenga efecto alguno sobre el virus.

— El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos.

— La orina infantil no puede proteger frente al nuevo coronavirus.

— La cocaína es una droga estimulante y adictiva, cuyo consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas. La cocaína no protege frente al nuevo coronaviru