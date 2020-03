Desesperación de las familias de los mallorquines que se encuentran atrapados en Bali

Las familias de los doce mallorquines que se encuentran en estos momentos atrapados en Bali, sin la posibilidad inmediata de poder regresar a España, están desesperadas por la falta de noticias de la embajada española, ya que no se les da ninguna solución a su problema. Debido a la falta de vuelos y por la anulación constante de los transportes por la crisis del coronavirus, ninguno de estos turistas mallorquines tiene asegurado su regreso a España y algunos de ellos temen que tardarán días en poder abandonar este país asiático para poder volver a Mallorca.

La situación en Bali es relativamente tranquila, según explica Antonia, que está con su pareja en un hotel apartado de la capital, gestionando la posibilidad de regresar a España. Ambos trabajan en el sector aéreo y precisan de asientos no ocupados para poder volar. Viajaron desde Yakarta y al llegar a Bali les dijeron que se suspendía el vuelo de regreso a Europa. Ahora no les queda más remedio que esperar el desarrollo de los acontecimientos y creen que pueden tardar varios días antes de se solucione el problema.

Antonia está mucho más tranquila que sus familias en Mallorca, dado que en Bali, a diferencia de España, no se habla del coronavirus, ya que es una ciudad donde apenas se ha detectado el virus y no se ha adoptado ninguna medida de seguridad. "La capital está llena de turistas y aquí hacemos una vida normal, porque no hay ningún tipo de alarma". Aunque están a salvo, están gestionando la vuelta porque sus familias sí que están preocupadas para que regresen a Mallorca ante la psicosis que está provocando esta pandemia sanitaria.

En una situación parecida se encuentran otros cuatro jóvenes mallorquines que llevan casi dos semanas en Bali y que, pese a que tenían previsto quedarse hasta final de mes, han decidido adelantar su regreso a Mallorca ante la preocupación que están sufriendo sus familiares.

Pau, uno de estos jóvenes, explicó a este periódico que inicialmente tienen previsto volar el sábado rumbo a Hong Kong, y desde allí cogerán otro avión que les traslade a Europa, para poder regresar cuanto antes a su casa. Pau se encuentra acompañado de sus amigos Enric, Laura y Serena. Tienen la confianza de que, una vez que lleguen a Zurich, no les hagan pasar la cuarentena, porque han pasado más de dos semanas en Asia y ninguno de ellos muestra signo alguno del virus. El joven se queja de la falta de información y explica que todos los datos que necesitan para regresar los están consiguiendo sus familiares desde Mallorca. De hecho, la compañía en la que tienen previsto volar ni siquiera tiene mostrador en el aeropuerto de Bali, pero confían en que ello no suponga un impedimento para volar. Si el trayecto de suspende, ya que depende si el país de origen ha cerrado o no sus fronteras, seguirán esperando en Bali a que se solucione esta situación.

Mientras tanto, Shari y Jazmin, que hace tres días que no les permitieron subirse a un avión que se dirigía a Hong Kong, sin darles ninguna explicación coherente, y sin tener la posibilidad de comprar un nuevo billete en este vuelo, pasan el día encerradas en el hotel de Bali a la espera de tener noticias.

Las dos jóvenes se han puesto en contacto con los teléfonos que facilita la embajada, pero tienen muchas dificultades para conectar. Las jóvenes se enteraron ayer que la compañía que no les dejó volar les mintió al decirles que el avión iba lleno y que no les podían vender un asiento. A través de una pasajera han tenido conocimiento de que el vuelo iba casi vacío. Las dos mujeres también están en contacto con otros cuatro jóvenes mallorquines que están en la misma situación con ella, ya que no saben cuándo podrán volver a España.

Los familiares de estos turistas mallorquines hacen una llamada desesperada, dada la situación de preocupación que les está produciendo esta situación. Si bien son conscientes de que la situación es complicada y que cada vez se están cerrando más fronteras, consideran que desde el Ministerio de Exteriores se les debería dar una información más puntual, que no están recibiendo.