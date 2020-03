Los centros educativos flexibilizarán las tareas a alumnos ante quejas de padres

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha admitido que se están produciendo quejas por parte de padres al ver que sus hijos no pueden seguir el ritmo ante el exceso de tareas que se les han encargado en algunos casos, por lo que la conselleria ha pedido a los centros que "flexibilicen" para adecuarlo. "El objetivo es consolidar el aprendizaje, pero un exceso no es positivo. En función de la respuesta (del seguimiento de las tareas realizadas por los alumnos) se irá adecuando", ha dicho March.

El conseller ha efectuado estas declaraciones en una rueda de prensa telemática para informar sobre cómo se han desarrollado los tres primeros días de las actividades escolares a distancia a causa de la suspensión de la actividad educativa presencial por el coronavirus, de acuerdo al informe realizado por inspección educativa que se irá realizando de forma periódica,

Del informe, según ha resumido, se deduce la necesidad de "intentar un nivel adecuado al alumnado" en lo que se refiere a las actividades, "dosificándolas", así como la importancia de que los profesores reciban la respuesta de cada alumno a cada tarea.

Junto a ello, ha resaltado que lo ocurrido con el coronavirus "marcará un antes y un después en todos los aspectos de la sociedad, también en la educación, en donde debe servir para poner las bases de un nuevo proceso de enseñanza". En este sentido ha precisado la intención de la conselleria de preparar "un plan de digitalización" de todo el sistema educativo balear para que este preparado ante posibles situaciones similares.

"Esta experiencia debe servir de cara al futuro para poner las bases de una enseñanza digital", ha insistido March quien ha resaltado que "la brecha digital", con hogares que no cuentan con internet, es un problema social que habrá que resolver. "Es un reto al que toda la sociedad deberá hacer frente para que no sea un elemento de desigualdad", ha insistido.

En cuanto a otras cuestiones como or ejemplo la posibilidad de aplazar el calendario de escolarización, algo que ya han hecho otras comuidades autónomas, ha afirmado que aún no se ha adoptado una decisión de "forma clara",pero es evidente que "todo queda aplazado". Sobre la posibilidad de suspender el actual curso escolar, ha precisado dependerá de como evolucione el coronavirus y las decisiones se irán concretando en coordinación con todas las comunidades autónomas y el Ministerio.

"En las próximas semanas en función de como evolucione el estado de alarma habrá que tomar decisiones, en especial si se alarga indefinidamente", ha admitido March en referencia a cuestiones como la posibilidad de la finalización anticipada del curso escolar.

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Conselleria, aproximadamente el 90 por ciento de los CEIP tienen capacidad de trabajar a distancia a través de la web o el blog del aula y el 95 por ciento de los IES y CIFP utilizan el aula virtual y tienen conectadas a las familias a través del GESTIB. El correo electrónico, la página web y blogs del aula son los instrumentos de trabajo a distancia más utilizados por los centros de Balears.

El informe realizado por los inspectores sobre el funcionamiento estos tres días resalta cuestiones como que los "equipos directivos de los centros han demostrado una alta capacidad de liderazgo". En lo que se refiere a la coordinación de los equipos docentes, "muchos centros prevén reuniones virtuales a través de herramientas digitales como las de Google (Drive, Hangouts Meet) y Skype, entre otros". Casi la totalidad de los centros ha previsto la total disponibilidad de maestros y profesores y su contacto continuo por vía telefónica y telemática. Tienen especialmente presentes las sesiones de evaluación del segundo trimestre.

En cuanto al contacto con las familias, en general es "fluido por distintas vías". Así, "las tareas propuestas se han acompañado del correspondiente asesoramiento al alumnado y a las familias para ayudar a familiarizarse con las TIC". En todo caso, "las diferencias entre centros hacen que los planes propuestos al alumnado y a la vez a las familias sean dispares y diversos".

Los centros han presentado sus planes específicos de tareas para el alumnado con el objetivo esencial de atenuar el impacto de la interrupción de las actividades lectivas, estableciendo que tienen que ser actividades competenciales, variadas, de refuerzo o de consolidación.

En cuanto a la organización de la atención educativa del alumnado, se detectan diferencias entre las etapas educativas. Los mecanismos utilizados están en función del grado de madurez y autonomía del alumnado. Así, en la educación infantil se ha optado para la realización de tareas en cuadernos (papel) y conforme se avanza en las etapas educativas las medidas de atención son telemáticas a través de diferentes medios.