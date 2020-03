Los supermercados tardarán una semana en normalizar sus estantes

Los supermercados de Mallorca registraban ayer escasez de varios alimentos básicos, como algunas marcas de pasta, embutidos o arroces, y de productos de higiene, según apuntaron fuentes del sector, debido a la avalancha de ventas que se registraron durante el fin de semana anterior derivada de la psicosis que se ha creado en torno al coronavirus. Esta situación comenzará a paliarse durante el día de hoy, pero puede tardar una semana en normalizarse, según se ha añadido.

Un dato a tener en cuenta: las ventas registradas por alguna cadena de alimentación de las islas fueron el pasado lunes un 30% superior a las de un día normal, lo que supone que esa psicosis de los consumidores comienza a remitir, dado que en las jornadas anteriores esa demanda había sido hasta un 300% más alta de lo habitual, un porcentaje que no fue incluso superior precisamente porque algunos productos quedaron agotados.

Desde el sector se estima que la situación debe tender a normalizarse debido a que son muchas las familias que "ya no deben de tener espacio para almacenar más alimentos o papel higiénico en sus casas", se apuntó. Por ello, y aunque hoy comiencen a reponerse algunos productos, se calcula que hasta la próxima semana no se habrá recuperado todo el contenido de sus estantes "siempre y cuando no se registre una nueva oleada de clientes".

Por otro lado, desde las empresas de distribución se destacó que los trabajadores de los supermercados son una pieza clave para garantizar el acceso a los alimentos y otros productos básicos de la población, una idea compartida por el Govern balear. Por ello, y con la colaboración de este último, todas las plantillas de estos establecimientos de las islas van a contar en pocos días con elementos de protección individual, como mascarillas y guantes.

Algunas de estas empresas ya estaban facilitando a sus trabajadores algunos de estos elementos de protección, pero se estaban encontrando con problemas de escasez de suministro debido a que la prioridad está siendo que acceda a ellos el personal sanitario.



Comité de avituallamiento



Durante la reunión del comité balear de avituallamiento celebrada ayer entre el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, y representantes de las empresas de distribución se puso sobre la mesa la importancia de esta cuestión. El Govern ha mantenido contactos con fabricantes de estos elementos de protección y ha conseguido asegurar que se van a disponer de existencias suficientes para atender las necesidades de los supermercados del archipiélago.

Hay un aspecto especialmente señalado por las cadenas de distribución: el riesgo de contagio para sus plantillas es muy importante, ya que "por los hospitales pasan los enfermos, pero por los supermercados pasa todo el mundo", según puso de relieve un representante del sector. Y si este personal se pone enfermo, el sistema de distribución de alimentos y productos de higiene puede quedar debilitado.

Por ello, se señaló que existe un interés especial en que estos trabajadores estén adecuadamente protegidos.

Por otro lado, desde la Autoridad Portuaria de Balears se señaló ayer que estas instalaciones garantizan el abastecimiento a las islas, de ahí que se hayan adoptado medidas especiales, como decretar servicios mínimos para la policía portuaria y facilitar el trabajo a distancia para la mayor parte de sus empleados, excepto los imprescindibles.



Carta al sector agroalimentario



La conselleria de Agricultura ha remitido una carta al sector agroalimentario de las islas en la que se recuerda que ante el estado de alarma debe de garantizarse el sumi- nistro a la población. Por ello, si el ganadero o alguien de su familia da positivo en coronavirus, la Administración buscará la forma de asegurar que la granja puede seguir operativa. En el caso de las cooperativas, sus almacenes y tiendas deberán de seguir abiertos, y se garantiza el transporte de mercancías. En las campañas temporales agrarias, se deberá comprobar la procedencia del trabajador, y si ha podido tener contactos con alguna persona afectada por el virus, se deberá demorar su incorporación. También se deberá comprobar que no presentan síntomas.