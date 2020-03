Dos mallorquinas están atrapadas en Bali sin poder regresar a la isla

Shari Mas Drummond y su amiga Jazmín, ambas residentes en Calvià, se encuentran atrapadas en la ciudad de Bali sin la posibilidad de regresar a la isla, después de que ayer la compañía aérea que debía transportarlas a España anulara sus billetes de avión. El transporte lo debía realizar la compañía Lufthansa, que comunicó en el propio aeropuerto a todos los españoles que habían contratado el vuelo, que no podían subir al avión debido a la anulación del billete.

El vuelo debía despegar desde esta isla de Indonesia con destino a Hong Kong y desde allí, en un transporte combinado, iban a llegar a Alemania y después a Mallorca como última escala. El avión despegó a la hora prevista, pero sin las dos mallorquinas y el resto de españoles a bordo.

La madre de Shari, Morag Drummond, pide al Gobierno que se movilice ante esta situación, ya que hay muchos compatriotas nacionales que se encuentran atrapados en países extranjeros, sin la posibilidad de regresar a España como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el contagio del coronavirus.

Shari y Jazmín se marcharon de viaje a Indonesia el pasado día 3. Su regreso estaba previsto para el día de ayer. La pasada semana, según cuenta la madre de la joven, la compañía aérea comunicó, a través de un correo electrónico, que se iba a realizar un cambio de trayecto. Inicialmente estaba previsto que el avión fuera de Bali a Singapur. Después se cambió por Hong Kong. En el correo se indicaba un número de teléfono para poder resolver las dudas. Sin embargo, nadie ha contestado.

Las dos mallorquinas temían que podrían tener algún tipo de incidente al llegar al aeropuerto de Bali. La noche antes de su salida estuvieron mirando por internet y comprobaron que quedaban varios asientos vacíos en el mismo avión en el que ellas debían viajar a Hong Kong y desde allí a España. Ante la posibilidad de que no se les reconociera este cambio de billete, se plantearon la posibilidad de comprar otros dos asientos, pero decidieron que si era necesario lo harían desde el aeropuerto. Sin embargo, además de anular sus billetes, desde la compañía les comunicaron que no quedaba espacio en el avión, por lo que no pudieron comprar dos nuevos asientos.

Frente a esta situación y por la imposibilidad de subir al avión, las dos mallorquinas se dirigieron al consulado español en Bali, porque desde la compañía aérea no les dieron ninguna solución alternativa para poder regresar a España, según explicó la madre de Shari. En el consulado se logró un billete para las dos mallorquinas, pero no podrán volar hasta dentro de cinco días, con el peligro además de que este vuelo también pueda anularse si continúa la crisis sanitaria.

Lógicamente, esta situación no solo angustia a las dos viajeras, sino también a sus familias, ya que no saben cuándo las dos jóvenes podrán volver a Mallorca. Las familias creen que las autoridades españolas deben movilizarse para facilitar el regreso al país de los compatriotas que se encuentran en el extranjero.

En Indonesia, de momento, la presencia del coronavirus es casi testimonial. Las dos jóvenes mallorquinas se han visto obligadas a reservar otra habitación de hotel, sufragada por ellas, debido a la imposibilidad de subirse a un avión y regresar a España.

La madre de Shari sospecha que en realidad las compañías aéreas lo que no quieren en estos momentos es trasladar en sus aviones a pasajeros españoles, ya que sospechan que están contagiados por el coronavirus y pueden transmitir esta enfermedad. Sin embargo, la madre recuerda que ni su hija, ni tampoco su amiga, están enfermas, ya que se marcharon al extranjero estando sanas y en Indonesia no se han detectado apenas casos de coronavirus. Las dos mallorquinas temen que dentro de cinco días tampoco podrán regresar, porque existe el rumor de que el gobierno indonesio cierre las fronteras y no permita ni la entrada, ni tampoco la salida de pasajeros.